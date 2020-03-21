Sert önlem yok

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusiosis, yaşanmakta olan gelişmeler ve alınan önlemler konusunda halkın zamanında bilgilendireceğini söyledi.

Bununla birlikte sokağa çıkma yasağının daha sonra gerekli olabileceğini de ihtimal dışı bırakmayan Kusios, tüm olası senaryolara karşı planlamaları bulunduğunu gizlemediklerini, fakat bunun yaşanacak gelişmelere bağlı olacağını kaydetti.

Bu aşamada herhangi bir sert tedbir uygulanması niyeti bulunmadığını, fakat bunun başka direktifler yayımlanmasını ihtimal dışında bırakmadığını ifade eden Kusios, Rum hükümetinin, uzmanların tavsiyelerine dayanmakta olan siyasi kararlar almakta olduğunu ifade etti.

Rum hükümeti ile siyasi partilerin bazı öneriler konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu ve bunların önümüzdeki hafta oylanması için meclise gönderileceğini de ifade eden Kusios, vatandaşları bir kez daha evlerinde kalmaya çağırarak, koronavirüs mücadelesini hep birlikte kazanacakları mesajını gönderdi.

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis de başkanlar konseyinin ardından yaptığı açıklamada, küçük ve orta ölçekli işletmeler için likiditenin güçlendirilmesine yönelik yeni bir paket hazırlanmakta olduğunu da belirtti.

Fileleftheros gazetesi de “Sağlık Sistemi Çöktü” başlıklı manşet haberinde, Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vaka sayısının 67’ye ulaştığını, fakat en büyük problemin hastanelerin aldığı darbe olduğunu vurguladı.

Limasol ve Baf’taki devlet hastanelerinin aynı zamanda Baf’taki bir özel hastanenin, sağlık profesyonellerinde koronavirüs saptanmasının ardından kapandığını yineleyen gazete, onlarca hemşirenin de teyit edilmiş vakalarla temas etmelerinden dolayı karantinaya girdiklerini belirtti.

Gazete başka bir haberinde ise, RMMO mensupları içerisinde toplam 4 koronavirüs vakası bulunduğunu belirtti.