Diyet büfesi mi, sağlıklı beslenme büfesi mi?

Reha ARAR - Yorum



Çok yıldızlı otellerin ana restoranlarında son dönemde dikkat çeken yeni bir uygulama var: “Diyet büfesi.”

Ancak bu kavram tartışmaya açık. Gerçekten bu tanım doğru mu? Yoksa “sağlıklı besinler büfesi” demek daha mı anlamlı olur? Her ne kadar tanımlamada fikir ayrılıkları olsa da değişmeyen bir gerçek var: insanlar artık ne yediğine daha çok dikkat ediyor. Çünkü obezite, sağlıksız yaşam ve buna bağlı olarak gelişen kalp rahatsızlıkları günümüzde ciddi bir artış gösteriyor.

İşte bu noktada Merit Diamond Oteli'nin konuklarına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden biri olan diyet büfesi, sağlıklı ve lezzetli beslenmeyi yaşam tarzı haline getiren misafirler için önemli bir tercih sebebi oluyor."Otelin ana restoranında yer alan bu özel bölüm, günde üç öğün olarak hizmet veriyor. Sabah kahvaltılarında Ketojenik Kraker ve Glutensiz Chia’lı Pankek, Öğle yemeklerinde Glutensiz Pizza ve Somon Burger, Akşam yemeklerinde ise Vegan Köfte ve Kinoa Salatası gibi seçenekler yer alıyor. Üstelik bu özel menü her gün farklı içeriklerle hazırlanıyor. Böylece bir hafta boyunca otelde konaklayan misafir, farklı tarifler deneyimleyerek sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanabiliyor.

Bu deneyimin en önemli tarafı şu: misafirler, otelden ayrıldıktan sonra da burada öğrendikleri tarifleri kendi evlerinde kolaylıkla uygulayabiliyor. Merit Diamond Otel’in Uzman Diyetisyeni Ecem Buse Ulu, misafirlere hem danışmanlık hem de bilgilendirme desteği sunarak bu süreci çok daha verimli hale getiriyor.

Sağlıklı beslenmeye geçiş aslında bir irade meselesi olduğu kadar bir bilinç meselesi de. Otelde birkaç gün süren bu farkındalık yolculuğu, çoğu misafir için kalıcı bir yaşam biçimine dönüşüyor. Zamanla fazla kilolardan kurtulma, kronik bazı rahatsızlıkların önlenmesi gibi olumlu etkiler de kendini göstermeye başlıyor.

Uzman Diyetisyen Ecem Buse Ulu’nun verdiği bazı önerilerden de faydalanalım; “Sağlıklı bir beslenme programı; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral gibi vücut yapı taşlarını oluşturan tüm besin gruplarını içermeli ve vücudun ihtiyaç duyduğu kaloriyi karşılamalıdır. Ancak en önemlisi, bu program esnek olmalı. Liste tek bir besine bağlı kalmadan çeşitlendirilebilir olmalı. Bu nedenle buna ‘diyet’ değil, ‘sağlıklı beslenme listesi’ demek daha doğru olur. Kişinin yaşı, cinsiyeti, yaşam şekli, maddi durumu ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak hazırlanan bireysel programlar, hem hedeflenen kiloya ulaşmayı kolaylaştırır hem de kişinin genel sağlığına katkı sağlar.”

Sonuç olarak, Merit Diamond’ın sunduğu bu hizmet sadece bir “büfe” değil, aynı zamanda sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için ciddi bir fırsat. Hem damak zevkine hitap eden, hem de bedeni dinç tutan bu yaklaşım; otelcilik sektöründe yepyeni bir vizyonun da göstergesi.