Ulusal Birlik Partisi’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Fidan Dikimi Şöleni” düzenlendi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in himayelerinde, Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Gazimağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçe başkanlıklarının ortak organizasyonuyla yapıldı. Etkinlik çerçevesinde Lefkoşa’da bulunan UBP 50. Yıl Ormanı’na fidan dikimi gerçekleştirildi.

“Doğaya nefes, geleceğe umut olmak” amacıyla düzenlenen etkinliğe, UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekilleri Zorlu Töre, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Sadık Gardiyanoğlu’nun yanı sıra Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön, Girne İlçe Başkanı İbrahim Erbildim, Güzelyurt İlçe Başkanı Mutlu Atasayan, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Etkinlikte konuşan UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, “KKTC doğarken vardık, köklenirken de olacağız.” sloganıyla gerçekleştirilen şölenin, partinin ülkeye ve geleceğe bakışını yansıttığını ifade etti.

Dikilen her fidanın, partinin çevreye duyduğu saygının, ülkeye olan bağlılığının ve gelecek nesillere karşı sorumluluğunun bir simgesi olduğunu belirten Savaşan, Ulusal Birlik Partisi’nin yarım asırlık tecrübesiyle yalnızca bugünü değil, yarının daha yeşil ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşa etme kararlılığında olduğunu söyledi.