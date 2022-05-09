Dualar Hüseyin ve Kemal için

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Kemal Kaplan ile 22 yaşındaki Hüseyin Avlar ağır yaralandı.

Otobüs durağı tabelasına, iki ayrı siteye ait çevre taş duvarına ve demir korkuluklara çarpan Hüseyin Avlar yönetimindeki araç demir yığınına döndü.

Kaza sonucu yaralanan Avlar ve yanında yolcu olarak bulunan Kaplan hastaneye kaldırıldı. Kaplan’ın durumunun daha ciddi olduğu, yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Araç birçok yere çarptı, hurdaya öndü

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 7 Mayıs 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Avlar, yönetimindeki Mİ 395 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrederken viraja girdiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun kuzey kısmından çıkan araç, önce banket dışındaki otobüs durağı tabelasına, ardından iki ayrı siteye ait çevre taş duvarına ve demir korkuluklara çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan MI 395 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Avlar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Kaplan kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelerin ardından Hüseyin Avlar acil serviste, ağır yaralanan Kemal Kaplan ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Avlar’ın kaza esnasında 72 promil alkollü olduğu açıklandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

