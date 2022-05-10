Mücadele sürecek

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit, engellilerin, bir kez daha gelecekten umudunu kesmiş olarak 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası’na girdiğini bildirdi.

Kibrit hafta dolayısıyla yayınladığı mesajda, onlarca yıldır söyledikleri ve talep ettiklerini tekrarlamaya, bıkmadan usanmadan söylemeye ve insan olmaktan kaynaklanan hakları elde edebilmek için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

İki yıldır yaşanan birçok ekonomik sıkıntıların yanında son dönemde yaşanan siyasi olumsuzluklardan kaynaklı hükümet boşluğu nedeniyle bu yıl söz söyleyecek idareci bulamadıklarını kaydeden Kibrit, özellikle son iki yıldır tüm dünyada yaşanan pandemi döneminin, engellileri çok daha da fazla etkilediğini, ülkedeki mimari engeller yüzünden kısıtlanan engellilerin bu süreçte tamamen evlere kapandığını kaydetti.

Kibrit, engelliler için tek tesellinin, yavaş yavaş normalleşmeye giren süreçte herkesin bu durumu bire bir empati etmiş olması ve günün sonunda bu farkındalıkla gelecekte engelli haklarını teslim edilebileceği umudu olduğunu belirtti.

Etkinlikler düzenlenecek

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Güneşköy, Girne ve Mağusa 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlerin ve engelli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla ''Engelimle Değil, Yeteneğimle Varım'' etkinliği düzenleyecek.

Bakanlık açıklamasına göre etkinlik kapsamında yarın, Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda saat 10.00'da ''Engelsiz Adımlar Korteji'' yapılacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerine devam eden gençler, yürüyüşün ardından saat 10.30’da Kumarcılar Hanı’nda, '' Engelsiz Yetenekler'' adlı etkinlikle; yıl boyunca merkezlerde yaptıkları ürünleri sergileyecek, dans ve müzik gösterisi yapacak.

