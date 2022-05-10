40’ıncı hükümet geliyor

Partili milletvekilleriyle dün 2 saatlik bir toplantı yapan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümeti kimin kuracağına yarın toplanacak olan parti meclisinin karar vereceğini açıkladı. Sucuoğlu bu açıklamanın ardından saraya davet edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşme sonrasında İçişleri Bakanı Ünal Üstel’i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ünal Üstel, yeni kabineyi 15 gün içinde Cumhurbaşkanı’nın onayına sunacağını açıklarken, temaslarına bugünden itibaren başlayacağını belirtti. Üstel’in, DP ve YDP ile koalisyona öncelik vereceği kaydedildi.

Tatar parti kararını bekledi

Hükümeti kurmakla görevlendirilecek ismi belirlemek için dün toplanan UBP Parti Meclisi bir karar alamadı. Parti genel başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2-3, belki 4 kişinin adının geçtiğini, kimsenin aday olmadığını, ama isimlerin konuşulduğunu dile getirirken, beklenen kararın yarın alınacağını açıkladı.

Bu noktada devreye giren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP’nin yeniden toplanmasını beklemeden Sucuoğlu’nu dün akşam saatlerinde makamına çağırdı.

Tatar, görüşmede hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e verdiğini bildirdi.

Anayasanın verdiği yetki...

Görevlendirme, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu aracılığıyla duyuruldu.

Tatar’ın, akşamüzeri saat 17.30’da UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ederek görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar, Sucuoğlu ile istişarelerde bulunduktan sonra, Anayasa’nın 106. maddesinin 2’nci fıkrasına dayanarak Üstel’i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi” denildi.

Üstel: Sürpriz olmadı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurma görevini verdiği UBP milletvekili Ünal Üstel gelişmeyi “sürpriz olmadı” diyerek değerlendirdi.

Üstel, “Bana inanın ve güvenen başbakan Sucuoğlu’na ve UBP milletvekili arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanı’na yürekten teşekkür ediyorum” dedi. UBP yetkili organlarından yetki almayı beklediğini de ifade eden Üstel, “Alacağım yetki doğrultusunda hükümet çalışmalarına başlayacağız. Kısa bir zaman içerisinde hükümeti kuracağız” ifadelerini kullandı.

Uzun bir süredir kamuoyunda partinin en deneyimli isimlerinden biri olarak nitelendirildiğini ekleyen

