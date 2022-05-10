Masal değil gerçek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın zirve yaptığının altını çizdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, daha önce demokratik ve ekonomik fukaralaşmanın bu kadar zirve yapmadığını vurgulayan Erhürman, yapılanlarla, müdahalelerin de teyit edildiğine dikkat çekerek, doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine değindi ve “CTP, Türkiye ile kötü ilişkiler olsun değil, ‘talimat almayın’ dedi” diye konuştu.

Erhürman, enflasyonda resmi rakamların yüzde 90’ı gördüğüne dikkat çekerek YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “11 ay hükümette kaldık, hiçbir icraat yapamadık. Sonra 59 gün hükümette kaldık, gene hiçbir icraat yapamadık. Bunun sorumlusu da UBP’dir” sözlerini hatırlattı.

Hükümetin kurulduktan 15 gün sonra, UBP PM kararının aksine teknokrat bakan atandığını da hatırlatan Erhürman, anlattıklarının bir masalda değil, ülkede olduğunu söyledi.

Sucuoğlu’nun ‘Tekrardan DP ve YDP ile hükümet kurma görüşmesi yapmak bize yakışmaz’ sözlerini de hatırlatan Erhürman, “Sayın Sucuoğlu’na yakışmaz, UBP’nin içinden bir vekile yakışacak mı?” diye sordu.

“Türkiye’den talimat almayın dedik”

Türkiye Cumhuriyeti’nin Faiz Sucuoğlu ile çalışmak istemediğinin de yalanlanmadığını kaydeden Erhürman, Sucuoğlu’nun, ‘Sayın Tatar, Sayın Atun’u görevden alamadı’ ifadelerini de hatırlattı ve tüm bu yaşananlara rağmen müdahale olmadığının söylendiğini belirtti.

“Halkın aklıyla dalga mı geçeceğiz? Bunların hepsinin ne anlama geldiğini herkes çok iyi bilir” diyen Erhürman, CTP’nin, Türkiye ile kötü ilişkiler olsun değil, ‘talimat almayın’ dediğine dikkat çekti.

Doğru zeminde iyi ilişkilerin önemine vurgu yapan Erhürman, imzalanan protokolün hâlâ ortaya çıkmamasını da eleştirdi.

Mağusa’da halkla buluştu

Öte yandan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Gazimağusa’da Maraş bölgesini ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi. Erhürman’a ziyaretinde CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ile milletvekilleri ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Ziyaretlerinde ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Erhürman, “karşılarında halkla dalga geçen bir yapı bulunduğunu ve bu yapıya karşı mücadele edilmesi gerektiğini” söyledi.

Enflasyonun yüzde 90, gıda enflasyonunun ise yüzde 100’ün üzerinde olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Erhürman, böylesi zor bir dönemde halkın hükümet krizleriyle meşgul edildiğini dile getirdi.

“Gaileleri memleket ve halk değil”

23 Ocak’ta gerçekleştirilen erken genel seçim sürecinde söylediklerini bir kez daha hatırlamak zorunda bırakıldıklarını ifade eden Erhürman, ülkeyi yönetenlerin gailelerinin memleket ve halk olmadığını söyledi. Bu kişilerin bir şey yapmak değil, bir şey olmak derdinde olduklarını kaydeden Erhürman, “Türkiye bizi istiyor, en çok parayı bize veriyor” iddiası üzerinden şekillenen siyasetin son bulması gerektiğini söyledi.

Halkı dikkate almayan bu yapıya karşı mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Erhürman, “Geleceğimizi, çocuklarımızı ve torunlarımızı korumanın yolu bu zihniyetten uzaklaşmaktır” dedi.