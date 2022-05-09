Ehliyeti de yok

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sabaha karşı yaşanan kazada alkollü sürücünün yönetimindeki araç, önce park hallindeki kamyona ardından trafik levhasına çarptıktan sonra alev aldı.

Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen kaza ve ardından çıkan araç yangınına polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, 26 yaşındaki Nijerya uyruklu sürücü Blessing Tafadzwa Mumvenge’nin kaza anında 121 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan sürücü dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının süratli araç kullandığı, ayrıca ehliyetsiz olduğu belirtildi.

Hız ve alkol…

Duruşmada olguları aktaran polis, kazanın saat 03.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde 121 promil alkol tesiri altında süratli bir şekilde seyreden Blessing Tafadzwa Mumvenge’nin yönetimindeki ZPK 688 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti. Polis, Mumvenge’nin yönetimindeki aracın yolun solundan çıktığını, önce park halinde bulunan SU 793 plakalı kamyona, ardından savrularak refüj üzerindeki trafik levhasına çarptığını açıkladı.

Polis memuru, aracın trafik levhasına çarptıktan sonra alev aldığını ifade etti. Kazada yaralanan olmadığını belirten polis, araç yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü söyledi. Polis, yangın sonucu aracın motor kısmının tamamen, iç bölümünün ise kısmen zarar gördüğünü açıkladı.

Polis memuru, ZPK 688 plakalı araçta 150 bin TL, SU 793 plakalı araçta ise 10 bin TL hasar meydana geldiğini belirtti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, yapılan araştırma sonucu ülkeye 18 Şubat 2017’de girdiğinin ve o tarihten bu yana herhangi bir işlem yapmadığının öğrenildiğini anlattı. Zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını, yapılan araştırmayla birlikte başka şahıslardan da ifade alınabileceğini ve olay yerindeki kameraların kayıtlarının inceleneceğini belirten polis, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle 2 günlük tutukluluk emri talep etti.

Birçok suçlamayla tutuklandı

Mahkeme hakkında ‘alkollü araç kullanma, dikkatsiz sürüş, sürüş ehliyetsiz araç kullanma, sigortasız araç kullanma, süratli sürüş ve mal sahibinden izinsiz kullanma’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.