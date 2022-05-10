Annelere ithaf edildi

İskele Belediyesi tarafından, “İskele Belediyesi Zeytinlik Alanı”nda anneler için zeytinlik alan oluşturularak ilk etapta 50 fidan ekildi. Belediye’den yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen etkinliğe, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan ile Sefa Kurukafa ile köyleri temsilen köy muhtarları ve eşleri katıldı.

İskele ve 17 köyünde yaşayan annelere ithafen oluşturulan zeytinlik alana ilk etapta 50 zeytin fidanı dikildi. Daha önceden dikilen 55 zeytin fidanıyla birlikte alanda zeytin ağacının sayısı 105’e çıktı. İskele Belediyesi Zeytinlik Alana, önümüzdeki süreç içerisinde fidan dikimi devam edecek.

Sadıkoğlu: Çevre bilinci oluşturuldu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, annesi başta olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutlayarak başladığı fidan dikim etkinliğindeki konuşmasında çevre bilincine dikkat çekti. Çevre bilincinin küçük yaştan itibaren çocuklara aşılamalıyız diyen Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak bu tür etkinliklerle asıl amaçlarının da bu çevre bilincini oluşturmak olduğunu söyledi.

Anneler için oluşturulan İskele Belediyesi Zeytinlik Alanının da çevre bilinci oluşması açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, baş tacı annelere ithafen oluşturdukları alanın önemli bir noktaya hizmet edeceğini de açıkladı.

Başkan Sadıkoğlu, dikimi yapılan zeytin fidanlarının ileride vereceği ürünlerden elde edilecek gelirin sosyal projelerinde kullanılacağının altını çizdi. İskele Belediyesi olarak çevre bilinci ile hareket etmeye devam edeceklerini de belirten Başkan Sadıkoğlu, dikimi gerçekleştirilen zeytin fidanlarının bakımının da belediye tarafından yapılacağını söyledi.

