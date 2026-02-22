banner564

Egemen eşitliği kabul edin

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkûm edecek hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceklerini belirterek, Rum tarafına çağrı yaptı

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye ile birlikte diyalogdan, istişareden ve adil bir çözümden yana olduğunu, ancak Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkûm edecek hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğinin de bilinmesi gerektiğini belirtti.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Frederick University’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamaları yanıtlayan Başbakan Üstel, “Rum liderliğini, hamasi ve seçim odaklı söylemler yerine geçmişten ders çıkarmaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul etmeye davet ediyorum.  Gerçekçi olmayan beklentilerle değil, iki halkın var olan gerçekleri temelinde bir uzlaşı mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleri çarpıtarak çözüm olmaz
Üstel açıklamasında şöyle dedi:
“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Frederick University’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamaları ibretle takip etmiş bulunuyoruz. Sayın Hristodulidis’in her fırsatta Türk tarafını suçlayarak kendi sorumluluklarını örtme çabası artık uluslararası toplum tarafından da bilinmektedir.
Kıbrıs meselesinde müzakerelerin 2017 yılında Crans-Montana’da neden sonuçsuz kaldığı tüm dünyanın malumudur. Masanın dağılmasına sebep olan isim bizzat Sayın Hristodulidis’in temsil ettiği Rum zihniyetidir. Sıfır asker–sıfır garanti dayatmasıyla uzlaşı zeminini ortadan kaldıran taraf Rum tarafı olmuş, çözüm fırsatı heba edilmiştir. O günden bu yana değişmeyen anlayış, bugün federasyon söylemi arkasına saklanarak statükoyu sürdürme çabasındadır.
Hristodulidis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik ‘iki devletli çözümü savunuyorsa açıkça söylesin’ şeklindeki ifadeleri, diplomatik samimiyetten uzak ve iç kamuoyuna dönük siyasi bir manevradır. Özellikle Mayıs ayında Güney Kıbrıs’ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde milliyetçi refleksleri canlı tutmaya yönelik bu tür açıklamaların çözüm sürecine katkı sunmadığı açıktır.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde yürütülen temaslarda da görüldüğü üzere, Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesini defalarca ortaya koymuştur. Ancak Rum tarafı, 2004 Annan Planı referandumunda ‘hayır’ diyerek çözümü reddeden zihniyetini bugün farklı söylemlerle sürdürmektedir.
Rum liderliğinin sürekli olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yaparken, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini fiilen kabul etmeyen uygulamalarını görmezden gelmesi samimiyetle bağdaşmamaktadır. Gerçek çözüm; Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesiyle mümkündür.
Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile birlikte diyalogdan, istişareden ve adil bir çözümden yanayız. Ancak Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkûm edecek hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğimiz de bilinmelidir.
Rum liderliğini, hamasi ve seçim odaklı söylemler yerine geçmişten ders çıkarmaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul etmeye davet ediyorum. Gerçekçi olmayan beklentilerle değil, iki halkın var olan gerçekleri temelinde bir uzlaşı mümkündür.”
 

Nabi / UK
Nabi / UK - 8 saat Önce

Kendini başbakan zannediyor zavallı..Aklınca siyaset yaptığını zannediyor şu pislik Juju...Halbuki ne acıdır ki atanmışların hiçbişeyleri kabul olunmaz,nazarı dikkate de alınmaz...Hassiktir ordan satılmış mandirgalı..

Vatandaş
Vatandaş - 8 saat Önce

TÜRK TELEKOM hikayesi ;

https://www.youtube.com/watch?v=ZFFWlG3PfTo

Rıza Murat
Rıza Murat - 5 saat Önce

KKTCde bugün 100 - 120bin Türkün kalması sizin suçunuz değilmidir yani ! 42 yıldır Kıbrıslı Türkleri olmayacak egemen ayrı bir devlet arkasında koşturttunuz ! KKTCyi ne TDT ne Arap Ülkeleri ne Avrupa ve ne de BM 42 yıldır tanımadı Tanımıyor ve de Tanımıyacak ! Akabinde 42 yılda Kıbrıslı Türkleri Dünyadan dışlayıp yalnızlıştırdınız Cennet gibi Ülkemizi 42 yılda talan edip bugün Pahalılıktan Sahtekarliktan ve Kirlilikten girilemez bir Ülke haline getirdiniz ! Bizlere sattığınız KKTC pasaportları ile Türkiye dışında Dünyanın hiçbir Ülkesine gidemez olduk ‘ Artık Yatırımcının ve Turistin gelmediği KKTCde Esnafımızın Kepenk indirdiği bu günlerde bile halen egemen ayrı devlet diyorsunuz ! Dünyanın Kıbrısta KKTCyi Tanıması ve kabullenmesi mümkün değildir gerçeği ile Dünyaya dikili taş önünde meydan okuyan KKTC liderlerimiz gerçekleri niye konuşamıyor acaba !

Doğru Söz
Doğru Söz - 1 saniye Önce

Ünal’ı teorik ederim çünkü Tufan gibi yan çizmez Rum’a başka Kıbrıslıya başka Türkiye’ye başka konuşmaz Tufan çok tehlikeli ama Ünal öğle değil görüşü bir duruşu bir yaşa var ol juju

