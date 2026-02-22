Egemen eşitliği kabul edin

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye ile birlikte diyalogdan, istişareden ve adil bir çözümden yana olduğunu, ancak Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkûm edecek hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğinin de bilinmesi gerektiğini belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Frederick University’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamaları yanıtlayan Başbakan Üstel, “Rum liderliğini, hamasi ve seçim odaklı söylemler yerine geçmişten ders çıkarmaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul etmeye davet ediyorum. Gerçekçi olmayan beklentilerle değil, iki halkın var olan gerçekleri temelinde bir uzlaşı mümkündür.” ifadelerini kullandı.

Gerçekleri çarpıtarak çözüm olmaz

Üstel açıklamasında şöyle dedi:

“Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Frederick University’nin 60’ıncı kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamaları ibretle takip etmiş bulunuyoruz. Sayın Hristodulidis’in her fırsatta Türk tarafını suçlayarak kendi sorumluluklarını örtme çabası artık uluslararası toplum tarafından da bilinmektedir.

Kıbrıs meselesinde müzakerelerin 2017 yılında Crans-Montana’da neden sonuçsuz kaldığı tüm dünyanın malumudur. Masanın dağılmasına sebep olan isim bizzat Sayın Hristodulidis’in temsil ettiği Rum zihniyetidir. Sıfır asker–sıfır garanti dayatmasıyla uzlaşı zeminini ortadan kaldıran taraf Rum tarafı olmuş, çözüm fırsatı heba edilmiştir. O günden bu yana değişmeyen anlayış, bugün federasyon söylemi arkasına saklanarak statükoyu sürdürme çabasındadır.

Hristodulidis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yönelik ‘iki devletli çözümü savunuyorsa açıkça söylesin’ şeklindeki ifadeleri, diplomatik samimiyetten uzak ve iç kamuoyuna dönük siyasi bir manevradır. Özellikle Mayıs ayında Güney Kıbrıs’ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde milliyetçi refleksleri canlı tutmaya yönelik bu tür açıklamaların çözüm sürecine katkı sunmadığı açıktır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres himayesinde yürütülen temaslarda da görüldüğü üzere, Kıbrıs Türk halkı çözüm iradesini defalarca ortaya koymuştur. Ancak Rum tarafı, 2004 Annan Planı referandumunda ‘hayır’ diyerek çözümü reddeden zihniyetini bugün farklı söylemlerle sürdürmektedir.

Rum liderliğinin sürekli olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yaparken, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini fiilen kabul etmeyen uygulamalarını görmezden gelmesi samimiyetle bağdaşmamaktadır. Gerçek çözüm; Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının teslim edilmesiyle mümkündür.

Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile birlikte diyalogdan, istişareden ve adil bir çözümden yanayız. Ancak Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkûm edecek hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğimiz de bilinmelidir.

Rum liderliğini, hamasi ve seçim odaklı söylemler yerine geçmişten ders çıkarmaya ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul etmeye davet ediyorum. Gerçekçi olmayan beklentilerle değil, iki halkın var olan gerçekleri temelinde bir uzlaşı mümkündür.”

