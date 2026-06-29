Ekinler heba oldu

Akıncılar Köyü’nün güneydoğu kesiminde çıkan arazi yangınında toplam 33 dönüm ekili alan zarar gördü. Yangında 26 dönüm biçilmemiş arpa, 7 dönüm biçilmemiş buğday ile 3 rulo balya tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay, 27 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre yangın, köyün güneydoğu kısmında bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, çevredeki ekili tarlalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İtfaiye Ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının çevredeki diğer tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Soğutma çalışmalarının bir süre devam ettiği bildirildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlattı.

Öte yandan Güzelyurt bölgesinde, askeri birliğin arka kısmında yangın meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Her iki yangının çıkış nedenleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



