Kıbrıs meselesi  gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu’yu ayrı ayrı kabul etti. Görüşmelerde KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki çalışmaları, Kıbrıs meselesi ve Türkiye ile sürdürülen iş birliği ele alınırken, taraflar Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statü temelindeki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.



Erhürman’a bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Zorlu’yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, Zorlu’yu kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede Zorlu, yürütülen çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi verirken, ziyaret sonunda Erhürman’a hediye takdim etti.



Çalışmalar sürecek

Zorlu, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi’ndeki görüşmede konuşan Zorlu, KKTC’nin Türk dünyasında daha güçlü temsil edilmesi yönündeki çalışmaları desteklediklerini belirterek, Öztürkler’in Kıbrıs Türk halkının haklı davasını uluslararası platformlarda anlatma çabalarını yakından takip ettiklerini ve bu mücadelenin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ise Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin önemine dikkat çekerek, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki yeni siyaset anlayışından taviz vermeyeceklerini vurgulayan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her platformda anlatmaya devam edeceklerini söyledi.



Türkiye yanımızda

Başbakan Ünal Üstel de Zorlu’yu kabulünde, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden bugüne kadar her zaman yanında olduğunu belirtti. Türkiye’nin KKTC’nin kalkınması için her alanda destek verdiğini ifade eden Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Üstel, Türkiye ile tam uyum içinde iki devletli çözüm vizyonunu savunmayı sürdüreceklerini belirterek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

