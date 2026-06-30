İlk adım atıldı

Cumhuriyet Meclisi uzun yaz tatili öncesinde Seçim ve Halkoylaması Yasası’nı yeni şekliyle onayladı. Oy birliği ile alınan karar gereğince yerel seçimler Kasım ayının son haftası yerine Aralık ayının ilk haftasında yapılacak. Hükümet ortaklarının ‘ Karma oyun kaldırılması’ konusunda anlaşması halinde Meclis olağanüstü toplantıya çağrılarak belediye ve genel seçimlerin

6 Aralık’ta yapılmasını oylayacak.

Değişiklikle Meclis veya benzeri üyeliklerin, ara seçime gidilmeden önce yedek adaylarla doldurulması esas haline getirildi.

Düzenlemede ayrıca yayın yasağının saat 21.00’den 19.00’a çekilmesi, bazı suçların seçilmeye engel suçlar kapsamına alınması ve seçim suçlarına yönelik cezaların artırılması da dikkat çekti.

Bazı kurallar değişti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, tasarıya ilişkin komite raporunu okudu. Raporda yer alan bilgilere göre şu değişiklikler yapıldı:

Seçim süreçlerinin dijitalleştirilmesi

Seçim işlemlerinin daha hızlı ve güncel teknolojilerle yürütülmesi hedefleniyor. Seçmen listeleri ve bazı seçim süreçlerinin dijital ortama taşınması öngörülüyor.

Seçilebilme şartlarının sıkılaştırılması

Seçilme yeterliliği için aranan “kamusal güven” kriterleri yükseltiliyor. Böylece belirli suçlarla ilişkili kişilerin aday olmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Seçilme engeli olan suçların kapsamının genişletilmesi

Bilişim suçları, terörizmin finansmanı ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar da seçilmeye engel suçlar arasına ekleniyor.

Seçim tarihinin değiştirilmesi

Belediye başkanı, belediye meclisi, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimlerinin kasım ayının son pazarından aralık ayının ilk pazarına alınması planlanıyor.

Ara seçim uygulaması

Boşalan Meclis veya benzeri üyeliklerin, ara seçime gidilmeden önce yedek adaylarla doldurulması esas haline getiriliyor.

Sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi

Yeterli kamu görevlisi bulunmadığı durumlarda, gerekli niteliklere sahip diğer kişilerin de sandık kurulu başkanı olarak görevlendirilebilmesine imkân tanınıyor.

Seçmen listelerinin ilanı

Seçmen listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanması yasal hale getiriliyor.

Seçmen bilgilendirme

Seçmen kartlarının sadece fiziki değil, elektronik posta ve SMS yoluyla da gönderilebilmesine olanak sağlanıyor.

Yayın yasağının süresi

Seçim dönemlerinde uygulanan yayın yasağının bitiş saati 21.00’den 19.00’a çekiliyor.

Propaganda ve anket suçlarına ceza artışı

Yasak günlerde propaganda ve kamuoyu yoklaması yayınlayanlara hapis cezasının yanı sıra asgari ücretin 12 katına kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026, 09:43