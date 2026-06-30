Yasa değişti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeyle polis teşkilatında en dikkat çeken değişiklikler, kariyer basamakları ve özlük haklarına ilişkin oldu. Polislerin barem sisteminde ilerlemesinin önü açılarak barem 15’e kadar yükselmeleri sağlandı. Ayrıca emeklilik konusunda esneklik getirilerek 60 yaşına kadar görevde kalabilme imkânı tanındı; bunun zorunlu değil, tercihe bağlı olacağı ifade edildi.

Yasada ek çalışma, vardiya ve bazı mali haklara ilişkin düzenlemelerle mevcut uygulamalardaki eşitsizliklerin giderilmesi amaçlandı.

Tasarının kabulünün ardından milletvekilleri ve bakanlar Genel Kurul’da kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Polis sayısı yetersiz

İlk sözü alan CTP Milletvekili Ongun Talat, tasarının oy birliğiyle geçmesini önemli bulduğunu belirterek mali yükümlülüklerin 1 Ocak’tan itibaren CTP iktidarında yürürlüğe gireceğini savundu. Talat, ülkedeki polis sayısının yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Ülke nüfusunu kaldırabilecek oranda polis mensubu yoktur, bununla ilgili yeni bir çalışma yapılmalıdır” dedi. Yasanın hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, polislik mesleğinin zorluklarına dikkat çekerek düzenlemenin teşkilata sınırlı da olsa motivasyon sağlayacağını söyledi. Polislerin yüzde 67’sinin vardiya usulü çalıştığını ve ek mesai ödemelerinde eksiklikler bulunduğunu belirten Solyalı, personel yetersizliğinin ciddi bir sorun olduğunu ifade etti. Polis sayısının 4 bin 500 olması gerektiğini, mevcut sayının ise 2 bin 349 olduğunu aktaran Solyalı, “Polis örgütü güçlendikçe toplum da daha huzurlu olur” dedi. Solyalı ayrıca mali yükümlülüklerin 1 Ocak 2027’de yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Önemli bir adım

UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, tasarının uzun komite çalışmaları sonucunda Meclis’e geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Emeklilik yaşının 60’a kadar uzatılmasının zorunlu değil tercihli olacağını vurgulayan Gardiyanoğlu, polislerin barem 15’e kadar ilerleyebilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise polisin zor ve yetersiz şartlarda görev yaptığını belirterek tüm polislere teşekkür etti. Oğuz, polisin suçla mücadelede aktif rol oynadığını ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Hükümetin ilerleme kaydettiğini ifade eden Oğuz, “Görünmeyen tüneldeki ışıktan buralara geldik” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı.