İstişare yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş) talebi doğrultusunda Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun bugün saat 12.00'de toplanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek toplantının nihai karar toplantısı niteliği taşımayacağı, ön değerlendirme ve istişare süreci olarak planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Hür-İş'in 15 Haziran'da komisyonun toplanması için yazılı başvuruda bulunduğu ve ilk görüşmenin temmuz ayında yapılmasının ekonomik verilerin daha sağlıklı ve bütüncül değerlendirilmesi açısından daha uygun olacağını değerlendirdiği belirtilerek, Bakanlığın sosyal diyalog ve tarafların sürece katılımını esas alan anlayışı doğrultusunda normal şartlarda temmuz ayında başlayan komisyon görüşmelerini bu yıl haziran ayına çektiği ifade edildi.

Asgari Ücretler Yasası'nın 4'üncü maddesi uyarınca asgari ücretin belirlenmesinde hayat pahalılığı başta olmak üzere çeşitli ekonomik ve sosyal göstergelerin dikkate alındığı hatırlatılan açıklamada, toplantıda komisyon taraflarının güncel ekonomik veriler ve değerlendirmelerini paylaşacağı, resmi hayat pahalılığı oranının açıklanmasının ardından yürütülecek nihai karar sürecine ilişkin hazırlıkların ele alınacağı belirtildi.

Bakanlık, temmuz ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni asgari ücretin, yasal usul ve esaslar çerçevesinde, tüm yasal süreler gözetilerek ve objektif ekonomik veriler ışığında belirlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026, 09:45