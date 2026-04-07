‘Ekipler sahada’

Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kent genelinde halk sağlığının korunması ve güvenli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla belediye ekiplerinin denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Başkan Amcaoğlu, denetimlerin yalnızca gündüz saatleriyle sınırlı kalmadığını, gece saatlerinde de hizmet veren iş yerlerinin titizlikle kontrol edildiğini belirtti.

Belediyenin Sağlık Şubesi ve Zabıta ekipleri, gece boyunca restoran, kafe, market ve diğer işletmelerde hijyen koşullarını, gıdaların saklama ve muhafaza şartlarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, personelin hijyen ve sağlık karnelerini, ayrıca iş yeri izin belgelerini denetliyor.

Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere gerekli yasal işlemler uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için yasal süre tanınıyor.

Başkan Amcaoğlu, denetimlerin amacının sadece cezai işlem uygulamak olmadığını, aynı zamanda işletmelerin eksikliklerini gidererek halk sağlığına zarar gelmesini önlemek ve güvenli hizmet sunumunu sağlamak olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, “Kentte hayatın sürdüğü her an ekiplerimiz sahada. Halkımızın sağlığı bizim için öncelik ve denetimlerimizi aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Yetkililer, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet almasını temin etmek için denetimlerin sürekli ve kapsamlı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Ayrıca, halkın da hijyen ve sağlık kurallarına duyarlılık göstermesiyle denetimlerin etkinliğinin artacağı ifade edildi.