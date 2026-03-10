‘Ekonomik dengeler korunuyor’

Meclis’in dünkü oturumunda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile hükümet arasında, önceki gün açıklanan tasarruf tedbirleri ve ekonomik önlemler üzerinden tartışma yaşandı. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, önlemleri “göstermelik” olarak nitelendirirken, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova, hükümetin hem ekonomik dengeleri korumak hem de bölgedeki gelişmelerin yarattığı risklere karşı gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.

İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda 62. madde üzerine yaptığı konuşmada, temsil ve ağırlama giderlerinin artırıldığını ancak şimdi bu kalemlerde tasarruf yapılacağının açıklandığını belirterek, “Olmayan bir paranın tasarrufunu yapıyorsunuz” dedi. Tasarrufların ne kadar kaynak sağlayacağının ve elde edilen kaynağın nerede kullanılacağının açıklanması gerektiğini vurgulayan İncirli, Maliye Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yapıp yapmadığını sordu.

Tedarik zincirlerindeki kırılmalar ve olası krizlere karşı ülkelerin hazırlık yaptığını belirten İncirli, hükümetin ise akaryakıt zamlarıyla gündeme geldiğini söyledi.

KKTC ekonomisi etkilendi

Maliye Bakanı Özdemir Berova, İncirli’nin eleştirilerine yanıt vererek, 2026 yılında Orta Doğu’da başlayan ve şubat sonunda fiili savaşa dönüşen gelişmelerin KKTC ekonomisini etkilediğini belirtti. Berova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ithalata bağımlı bir ada ekonomisine sahip olduğunu ve bölgede yaşanan gerginliklerin ekonomik etkilerinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Brent petrolün kısa sürede 60 dolardan 70–75 dolara yükseldiğini söyleyen Berova, akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasını önlemek amacıyla yaklaşık 30 yıldır fiyat istikrar fonunun kullanıldığını belirtti. Akaryakıt gelirleri ve yüzde 10’luk Katma Değer Vergisi ile bütçede belirli gelir öngörüleri oluşturduklarını, 2026 bütçesinde yaklaşık 25,5 milyar TL açık öngörüldüğünü ifade eden Berova, yapılan düzenlemelerin bütçe açığını kapatmayı amaçlamadığını vurguladı.

Ulaşım, turizm ve inşaat

Petrol fiyatlarındaki artışın gıda, ulaşım, turizm ve inşaat sektörlerini etkilediğini belirten Berova, hükümetin gelişmeleri yakından takip ettiğini, kısa süreli krizin yönetilebilir olduğunu ancak savaşın uzun sürmesi halinde enflasyon, büyümede yavaşlama ve mali dengesizlikler yaşanabileceğini söyledi.

Özel bir süreçten geçiyoruz

Başbakan Ünal Üstel, muhalefet ile hükümetin farklı görüşlere sahip olabileceğini ancak ülkenin özel bir süreçten geçtiğini hatırlattı. Orta Doğu’da yaklaşık 10 gündür süren savaşın etkilerinin uzun süredir takip edildiğini belirten Üstel, hükümetin olası kriz durumunda halkın enerji ve temel ihtiyaçlarını güvence altına almak için önceden hazırlık yaptığını ifade etti.

Üstel, petrol fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini ve hükümetin fiyat istikrar fonunu kullanarak artışların iç piyasaya yansımasını sınırlamaya çalıştığını söyledi. Üstel, ülkede benzinin litre fiyatının 52 TL, Euro dizelin 49,25 TL olduğunu, Türkiye’de Euro dizelin 65 TL, Güney Kıbrıs’ta ise yaklaşık 75 TL seviyesinde bulunduğunu belirtti. Yakıt stoklarının en az iki aylık olduğunu ve üç aya çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Üstel, elektrik üretimi için kullanılan yakıt stoklarının ise yaklaşık iki buçuk aylık olduğunu söyledi.

Üstel, KKTC’de doğrudan bir savaş riski bulunmadığını ancak Güney Kıbrıs’ta ciddi askeri hareketlilik yaşandığını belirtti. Hükümetin üreticilerin zarar görmemesi için gerekli adımları attığını ve tasarruf tedbirlerinin devam edeceğini kaydeden Üstel, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Turizmde ne gibi adımlar atıldı?

CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, savaşların ülkeye yönelik ekonomik etkilerine işaret ederek, KKTC’nin uluslararası hukuk dışında olduğunu, sadece Türkiye yardımlarından yararlanabildiğini, o yüzden ekonomik olarak etkilendiğini, ekonomisinin kırılgan olduğunu kaydetti.

Toros, savaştan dolayı turizm, inşaat, yükseköğrenim, ticaret ve sanayi alanlarında ciddi sıkıntılar yaşanacağını, ekonomilerin ağır borç içerisinde daha da ağırlaşacağına ve gelirlerde düşme riski bulunduğuna işaret ederek, çarkların korunması adına kamu maliyesinin önlemler alması için adımlar atması gerektiğini anlattı.

Turizmde ne gibi adımlar atıldığını soran Toros, dünyada akaryakıt fiyatlarındaki artışlara işaret etti, bunun elektrik üretiminde de artış getireceğini belirtti. Toros, kamu borçlanmalarına yönelik uyarılarda bulundu.

İşsizlik krizi, borçlanmalar, iflaslar istemediklerini belirten Toros, böyle bir durumda kamu maliyesinin de sıkıntıya düşeceğini anlattı. Hükümetin bu konuları önceliğine alması gerektiğini, bu konuda destek verebileceklerini, krizi aşmak için ülkenin ekonominin bekasının düşünülmesi gerektiğini anlatan Toros, ülkede her alanın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Hasipoğlu: Süt krizi yaşanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu hükümetin dünyadaki ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiğini, ülkede bir süt krizi yaşandığını, ancak bu ele alınırken ekonomik tedbirlerin de sabırla alınacağını kaydetti.

Hasipoğlu, ekonomik tedbirler alınırken güvenlik tedbirlerinin de alınmaya devam edeceğini vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı.

Üç yasa tasarısı ve iki yasa önerisi onaylandı

Bu arada Meclis Genel Kurulu, üç yasa tasarısı ve iki yasa önerisinin üçüncü görüşmelerini tamamlayarak onayladı. Genel Kurul’da Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edilirken, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Trafik Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmeleri de tamamlanarak oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul’da son olarak, Tarımsal Araştırma Dairesi, Merkezi Cezaevi ve Yem yasa tasarılarının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler okunarak oy birliğiyle onaylandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026, 09:49