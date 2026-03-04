Ekonominin lokomotifi

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, ülkedeki cari açığın yüzde 60’ının turizm gelirleri ile karşılandığını belirtti.

Aktunç, tv2020’de yayınlanan Melis Günel ile Yüz Yüze programında, ekonomik ve siyasi bağımsızlığın tek yolunun turizm olduğunu vurguladı.

Ülkedeki cari açığın yüzde 60’ının turizm gelirleri ile karşılandığını belirten Aktunç, charter seferler için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde kişi başı 55-60 Euro ödenirken, Kuzey Kıbrıs’ta bu rakamın 35-40 Euro olduğunu paylaştı.

ABD destekli İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sonrası Dubai’de mahsur kalan vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Aktunç, “Vatandaşlarımız orada yalnız değildir. Maddi anlamda yaşayacakları zorlukları karşılamaya hazırız” dedi.

‘Ada Kıbrıs’ projesiyle ülkeye gelen turist sayısında artış yaşandığını belirten Aktunç, Türkiye’den gelen ziyaretçilerin 2024-2025 döneminde yüzde 20’nin üzerinde, 2019’a kıyasla ise yüzde 40’ın üzerinde arttığını açıkladı.

Öte yandan, Türkiye dışı ülkelerden gelen turist sayısında 2019’a kıyasla yüzde 7 azalma olduğunu belirtti ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Aktunç, Güney Kıbrıs ile yapılan kıyaslamalarda rakamların da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Aktunç, Güney’de 2025’te dört milyon turistin 69 milyon Euro turizm bütçesi ile 4,5 milyar Euro gelir elde ettiğini; Kuzey’de ise iki milyonluk bütçeyle iki milyon Euro gelir sağlandığını belirtti.

Altyapı ve yatırımlar

2026 yılı içerisinde Girne’de beş yıldızlı üç yeni otelin açılacağını ve yatak kapasitesinin 28 binden 34 bine çıkmasının beklendiğini duyuran Aktunç, 2025’te toplam 2,2 milyon yolcu girişi olduğunu, bunlardan 1,2 milyonunun otellerde konakladığını ancak geri kalan kişilerin konaklama durumunun bilinmediğini ifade etti. 1 Mart itibarıyla yürürlüğe giren turistik konut yasası ile turistik evlerde kalan kişilerin de sayısının takip edilebileceğini açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026, 11:00