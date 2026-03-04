‘Tavrımız nettir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sistemin temelinden sarsıldığını söyledi. İran'ı örnek veren Erdoğan, Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde barıştan ve huzurdan yana olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen iftar programına katıldı. İftara Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri de iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi: “Hukuksuzluğun norm hâline geldiği böylesine hassas bir konjonktürde Türkiye’nin tavrı nettir. Biz, bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz. Kardeşlerimizin ve komşularımızın huzurunu bozan hadiselerde tarafsız değiliz. Tüm dünyanın geleceğini tehdit eden konularda tarafsız değiliz. Tam tersine Türkiye olarak sulh ve sükûnun tarafındayız. Huzurun ve istikrarın tarafındayız. Dayanışmanın ve iş birliğinin tarafındayız. Evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinin tarafındayız. Çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın tarafındayız. Öldürmenin, katletmenin, haydutluğun, soykırımın ve soykırımcıların değil, hakkın, hakikatin, nerede olursa olsun insanı yaşatmanın tarafındayız.”



Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026, 10:31