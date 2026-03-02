El emeği, göz nuru

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren El Sanatları Atölyesi, Kıbrıs’a özgü geleneksel el sanatlarının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Atölyede hem üretim yapılmakta hem de kursiyerlere uygulamalı eğitim verilerek unutulmaya yüz tutmuş zanaatlar yeniden canlandırılıyor.

Atölye çalışmalarında sele ve sepet örücülüğü önemli bir yer tutuyor.

Doğal malzemeler kullanılarak yapılan bu ürünler, geçmişte günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında yer alırken, günümüzde hem dekoratif hem de işlevsel amaçlarla üretiliyor.

El emeğiyle örülen sepetler, geleneksel tekniklere bağlı kalınarak hazırlanıyor.

Çalışmalarda Kıbrıs’a özgü motifler ve desenler kullanılıyor. Bu çalışmalar, geçmişte yaygın olan dokumacılık kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.



Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026, 10:14