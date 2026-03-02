Sivil Savunma Günü kutlandı

Hamit ER

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesindeki Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğünde yer alan etkinliğe, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ile diğer yetkililer katıldı.

Etkinlikte, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban açılış konuşmasını yaparken, Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Adil Rumi Şahbaz tarafından da basına teşkilat ile ilgili detaylı brifing verildi.

Etkinlik, zeytin ağacı fidan dikimi, Sivil Savunma araç-gereç ve envanter sergisinin gezilmesi, Mobil mutfak aracı ile ikram ile arama kurtarma ve sivil savunma araçlarıyla Lefkoşa kortej geçişi ile tamamlandı.

Sivil Savunma Başkanı Balaban, 28 Şubat Sivil Savunma Günü’nün 67’inci yılı vesilesiyle bu anlamlı günü düzenlediklerini söyledi.

Sivil savunmanın; savaş, doğal afetler ve diğer olağanüstü durumlarda halkın can ve mal güvenliğini korumak, hayati hizmetlerin devamlılığını sağlamak ve yaşamı en kısa sürede normale döndürmek amacıyla yürütülen planlı ve koordineli çalışmaların bütünü olduğunu belirten Balaban, şöyle devam etti:

“Bu yönüyle sivil savunma, yalnızca kriz anlarında değil, her zaman ve her koşulda hazır olmayı gerektiren bir sorumluluk alanıdır.

Bu sorumluluğu büyük bir özveriyle yerine getiren Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını yürütmekle görevli temel kurumdur.”

