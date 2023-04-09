Örnek davranış 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kulübü öğrencileri, Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap bağışı günleri düzenledi.

Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap bağışı günleri düzenlendi

“Her Kitap Bir İnsandır” sloganı ile düzenlenen kitap bağışı günleri iki gün boyunca gerçekleştirildi. LAÜ kampüsünde stand açan öğrenciler, birçok gönüllü tarafından bağışlanan kitapları daha sonra Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Kütüphanesi’ne bağışlamak üzere topladı.

Kitap desteği sağlayıp bağışta bulunacaklarından dolayı son derece mutlu olduklarını belirten LAÜ öğrencileri, Kütüphaneler Haftası kapsamında çevredeki okullara katkı yapmak istedikleri için bu projeyi düzenlediklerini ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçladıklarını ifade ettiler.