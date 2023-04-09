Tacizde bulunan Nijeryalılar polislere de saldırdı

Suna ERDEN

Lefke’de iki kadına sözlü olarak cinsel tacizde bulunan Adolphe Ishimwe ile Benson Clydon Zinyemba, olay yerine gelen polislere de saldırarak zor anlar yaşattı. Makul güç kullanılarak gözaltına alınan zanlılar, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Biran Yıldır, 7 Nisan 2023 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefke'de, Atatürk Caddesi üzerinde, zanlılar Adolphe Ishimwe, ile Benson Clydon Zinyemba’nın alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada yine aynı yerde bulunan iki kadına hitaben "F. Turkish, F. Cyprus, O.Çocuğu" sözlerini söyleyip itale-i lisanda bulunduktan sonra, "A.M.K" diyerek cinsel taciz suçunu işleyip makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaparak, uygunsuz hareketlerde bulunduğunu açıkladı.

Gelen polislere de saldırdılar…

Polis, yapılan şikayet üzerine olay yerine gidildiğini ve zanlılar Adolphe Ishimwe ile Benson Clydon Zinyemba’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını ancak, o sırada kendilerini tutuklamaya gelen polis memurlarını görevlerinden men ve darp etmek süretiyle mukavemette bulunduklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların daha sonra makul kuvvet kullanılarak tutuklandıklarını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit tekzip edileceğini, ayrıca bölgede kamera görüntüleri inceleneceğini belirterek, ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.