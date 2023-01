En ciddi sorun pahalılık

Ömer KADİROĞLU

Pandemi yasaklarının ardından Rusya-Ukrayna savaşı yüzünden tüm dünyada ekonomik sıkıntıların arttığına dikkat çeken vatandaşlar, KKTC açısından en önemli sorunun yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan vatandaşların büyük bir çoğunluğu 2022’deki sorunlardan şikayet ederken, 2023’ten de pek umutlu olmadıklarını söyledi. Siyasetin daha verimli çalışmasını isteyen vatandaşlar, pahalılığın önlenmesi yönünde ciddi adımların atılmasını önerdi.

Ne dediler…?

Fatma Tunç:

2022 yılı benim için kötü bir yıl oldu. En önemlisi ekonomik sıkıntılarla geçen bir yıl oldu. Pandemi ile birlikte başlayan pahalılık 2022 yılında bizleri daha da çok etkiledi. 2023 yılında yaşanan tüm olumsuzlukların geride kalması ve ekonomik yönden refah içerisinde olacağımız bir yıl olmasını dilerim. En başta sağlık, huzur ve mutluluk beklediğim 2023 yılında ekonomik sıkıntıların da geride kalacağı bir yıl olmasını temenni ederim.

Adnan Tarhan:

2022 yılı benim için sağlık ve ekonomik yönden sıkıntılı bir yıl oldu. En önemlisi de herkes gibi ben de ekonomik yönden zorluklar içerisinde olduğum bir yıl oldu 2022 yılı. 2023 yılından beklentimiz sağlıklı, güzel günler ve ekonomik yönden daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum. Herkesin yeni yılını kutlar huzur dolu yıllar dilerim.

İzzet Samet Deste:

2022 yılı benim için güzel bir yıl olmadı ancak deneyimler edindiğim bir yıl oldu diyebilirim. 2022 yılında kötü deneyimler yaşadım. Sağlık yönünden bir sıkıntı yaşamadım ancak kendime dersler çıkardığım bir yıl oldu. 2023 yılından beklentim öncelikle sağlıktır ve yaptığım spor alanında daha ileriye gidebileceğim bir yıl olmasını dilerim. Tüm olumsuzlukların geride kaldığı sağlığımızın yerinde olduğu bir yıl olsun.

Hatice Koçak:

2022 yılı benim için hiç güzel geçmeyen bir yıl oldu. Maddi yönden ve sağlık yönünden benim için çok zor bir yıl oldu. 2023 yılından bir beklentim yok çünkü hergün ekonomik yönden daha da kötüye gidiyoruz. Beklentim 2023 yılında pahalılığın önüne geçilerek insanların daha rahat alışverişlerini yapabildiği bir yıl olmasıdır.

Hamit Doğulu:

2022 yılı benim için hiç de iyi bir yıl olmadı. Özellikle ekonomik yönden sıkıntılarla dolu bir yıl oldu. Her şey çok pahalı oldu ve gelirlerimizin giderlerimizi karşılamadığı bir yıl oldu. Ayrıca 2022 yılında sağlık yönünden de sıkıntılar yaşadığım bir yıl oldu. Temennim 2023 yılının sağlık, ekonomik yönden rahat ve ucuzluğun sağlanabildiği bir yıl olmasıdır.

Cengiz Mene:

2022 yılı ekonomik yönden çok sıkıntı çektiğimiz bir yıl oldu. Pahalılık nedeniyle sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. Sağlık yönünden çok fazla sıkıntı yaşamasam da beklentim 2023 yılında yaşanan tüm sıkıntıların sona ereceği bir yıl olmasıdır. 2023 yılından çok beklentim var ve en önemlisi sağlık olmakla birlikte ekonominin düzeldiği bir yıl olmasıdır.

Tansel Doğu:

2022 yılı benim için kötü ve sağlık problemleri yaşadığım bir yıldı. Ekonomik faktörler insanları bayağı bir zorladı. 2022 yılında yapılan zamlar insanların sinir sistemlerini ve psikolojilerini olumsuz yönde etkiledi. Kesinlikle 2023 yılında her şeyden önce sağlık diliyorum. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir şey fark etmiyor. 2023 yılında insanların daha pozitif olması ve yaşamdan zevk alarak mutlu oldukları şeyleri yapmalarını istiyorum. 2023 yılının herkes için çok daha sağlıklı, huzurlu ve ekonomik yönden rahat bir yıl olmasını dilerim.

Halil Cambazoğluları:

2022 yılı zor bir yıl oldu. İş bakımından ve ekonomik yönden sıkıntılar yaşadığımız bir yıl oldu. Öte yandan 2022 yılında Corona Virüse yakalandım ve sağlık yönünden bu soruna mücadele ettiğim bir yıl oldu. 2023 yılından beklentim 2022 yılında yaşanan olumsuzlukların geride kalarak daha iyi bir yıl olmasıdır. Herkesin sağlığının yerinde olduğu, ekonomik yönden rahatladığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Bektaş Orbay:

2022 yılı sıkıntılarla dolu bir yıl oldu. Yöneticilerin halka faydası olmadığı, halkın ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. 2022 yılında sağlık sorunları da yaşadığım bir yıldı. 2023 yılında her şeyin daha kötü olacağını düşünüyorum. Beklentim 2023 yılı tüm sıkıntıların geride kaldığı bir yıl olması ve siyasilerin daha fazla halkın yararına çalıştığı bir yıl olmasıdır.

Mert Ercan Bulut:

2022 yılı benim için biraz da olsa toparlanma yılı oldu. Ekonomik yönden sıkıntılar yaşanan bir yıldı. Ben Turizm sektöründe çalışıyorum ve 2023 yılının hem ülke hem de ülkede yaşayanlar için daha iyi bir yıl olması, daha fazla turizmin canlanacağı bir yıl olmasını diliyorum.

Aydın Men:

2022 yılı herkes için olduğu gibi benim için de ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu. Ekonomik sıkıntı dışında sağlıkla ilgili bir sorun yaşamadık çok şükür. 2023 yılından beklentimiz çok. En başta sağlık dolu bir yıl olması ve sonrasında da enflasyonun düşmesi ve ekonomik yönden rahat bir yıl olmasını bekliyoruz.

Hülya Kuset:

2022 yılı benim için iyiyi de kötüyü de yaşadığım bir yıl oldu. 2022 yılında sağlık yönünde bir sorun ve ayağımızı yorganımıza göre uzattığımız için ekonomik yönden de bir sıkıntı yaşamadığımız bir yıl oldu. 2023 yılının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. 2023 yılı için eğer beklentilerimizi çok yüksek tutmazsak iyi bir yıl geçirebiliriz.

Mustafa Kulucan:

2022 yılı benim için ekonomik yönden en berbat bir yıl oldu. Çok şükür sağlık yönünden bir sorun yaşamadım ancak ekonomik yönden sıkıntılarla dolu bir yıl oldu. 2023 yılı da böyle geçerse yine yurt dışına kaçmak zorunda kalacağım. Yine diyorum çünkü daha önce yurt dışına gitmiş ve 6 yıl yurt dışında yaşamak zorunda kaldım. 2023 yılından beklentim çok. 2 yıl önce 5 bin lira alırdım ve tatilime de gidecek param olurdu ancak bugün 12 bin TL maaş alıyorum Karpaz’dan ucuz diye Demirhan’a alışverişe geliyorum. 2022 yılında yalnızca bir güzel şey yaşadım o da çocuğumun dünyaya gelmesi oldu. Temennim 2022 yılında yaşanan tüm olumsuzlukların 2023 yılında sona ermesi ve herkesin huzur içinde yaşamını sürdüreceği bir yıl olmasıdır.

Nasuh Sütçüoğluları:

2022 yılı benim için kötü bir yıl oldu. Sadece benim için değir herkes için zor bir yıl oldu. Ekonomik anlamda yaşananlar nedeniyle insanlar zor günlerden geçti. 2023 yılından bir beklentim yok çünkü umudum kalmadı. İnşallah 2023 yılı 2022 yılından daha iyi bir yıl olur.

Aydın Celal:

2022 yılı benim için kötü bir yıl oldu. 2022 yılında çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadık ve gelirlerimizin giderlerimizi karşılamadığı bir yıl oldu. 2022 yılında yaşanan tüm olumsuzlukların ve pahalılığın 2023 yılında sona ermesi ve daha rahat bir yaşam sürdürebiliriz.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023, 02:03