Bursa’da toprağa verildi

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" ifadesine yer verildi. Ateş'in cenazesi Bursa'da baba ocağına götürülerek helallik alındı. Ateş'in cenazesi sevenlerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), önceki gün motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmişti.

Aynı saldırıda yanında bulunan arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildikten sonra kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Ankara Valiliği, Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Arkadaşları ayakta güçlükle durdu

DHA'da yer alan habere göre öte yandan Sinan Ateş'in cenazesi sabah saatlerinde Bursa'ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü´ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ateş´in cenazesi, Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi´ndeki baba evine götürüldü.

Sinan Ateş´in yakınları ve arkadaşlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Burada yapılan duanın ardından Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Bursa Ulu Cami´ye götürüldü.

Ulu Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Sinan Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı. Ateş'in yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.