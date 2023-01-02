Gönüllerince eğlendiler

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi organizasyonuyla geçtiğimiz Perşembe günü DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü meydanında Yeni Yıl Şenliği düzenlendi.

Öğrencilerin ve Gazimağusa halkının yoğun ilgi gösterdiği ve doyasıya eğlendiği etkinlikte; DJ performansları, DAÜ Dans Kulübü performansları, noel baba kıyafetleriyle sahne alan “Poy Band” isimli müzik grubunun canlı performansları, noel baba ve noel anne kıyafetleriyle kalabalığı coşturan ve miniklere çeşitli hediyeler dağıtan öğrenci asistanlar, noel babanın geyikleri ve arabası, büyük bir noel ağacı dekorasyonu ve pek çok el yapımı eşya ile ev yapımı lezzetlerin satışa sunulduğu Yeni Yıl Pazarı gibi platformlar yer aldı.

Dilek kitabı oluşturuldu

Alanda ayrıca DAÜ ile Kitap Buluşmaları 2023 etkinlikleri kapsamında geniş katılımlı bir atölye çalışması da gerçekleştirildi. DAÜ Sanat Koordinatörü Zehra Şonya’nın destekleriyle yapılan çalışmada yüzlerce katılımcı 2023 dileklerini yazıp asarak bir dilek kitabı oluşturulmasına katkı sağladı. Deniz Plaza’nın da kitap satışı yaptığı alanda aynı zamanda DAÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından sıcak çikolata ve marşmelov satışı da gerçekleştirildi. Katılımcılar gece boyunca mutlu ve eğlenceli zamanlar yaşadı.

