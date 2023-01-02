Muhteşem eğlence

Sevilen sanatçı Fatih Ürek, Girne’nin gözde turistik tesisleri arasında yer alan Merit Park Hotel sahnesinde yılın son gününde yüzlerce seveni ile buluştu. “Yeni yıla birlikte gireceğiz. Bu gece buradayız” sözleriyle sahneye çıkan Ürek, muhteşem enerjisinin yanı sıra, Hakan Akkaya imzalı son derece şık, taşlı siyah sahne kostümüyle de tüm gözleri üzerinde topladı.

Merit Park sahnelerinin en özel gecelerinden birine adını yazdıran, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından olan Fatih Ürek, geceye ‘’Tak tak’’ şarkısı ile start verirken, ilerleyen saatlerde dinleyenlerini zaman zaman duygulandırsa da eğlencenin temposu hiç düşmedi.

2022 senesinin son gününde yoğun katılım yaşanan konserde eğlence zirve yaptı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Fatih Ürek repertuarında, “Havam yerinde, Hadi hadi, Meyhaneci, Acemi balık, Aldırma deli gönül, Telafi, Aleni aleni” gibi unutulmaz eserlere de yer verirken bir kez daha sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Sanatçının seslendirdiği birbirinden özel şarkılar eşliğinde dans grubunun muhteşem sahne şovlarıyla da konuklar eşsiz bir yılbaşı gecesi yaşadılar.

Misafirlerin çok eğlendiği gecede, iki kostüm değiştiren Ürek, yıldız gibi parladı.

Konser boyunca enerjisi hiç düşmeyen usta sanatçı eğlenceyi doruklara çıkarırken, bol bol dans ettirip konukların arasına katıldı. Dinlemeye gelen hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen ünlü sanatçı, konser sonuna doğru yaptığı yılan dansı ile geceye damga vurdu.

Gecenin sonunda, “Yeni yılda çok güzel haber alın inşallah. 2023 senesi Cumhuriyet’imizin 100. Yılını kutlayacağız, bununla birlikte her şey çok güzel olacak” temennilerinde bulunan sanatçı,100. Yıl Marşı eşliğinde sahneden ayrıldı.





