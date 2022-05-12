Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikler başladı.

Lefkoşa Sarayönü Meydanı’ndan, “Engelimle değil yeteceğimle varım” sloganıyla düzenlenen “Engelsiz Adımlar” kortejine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Etkinlik, Güneşköy, Girne ve Mağusa 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlerin ve engelli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.

Yetenekler Kumarcılar Hanı’nda sahnelendi

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerine devam eden gençler, yürüyüşün ardından Kumarcılar Hanı’nda, “Engelsiz Yetenekler” adlı etkinlikle, yıl boyunca merkezlerde yaptıkları ürünleri sergiledi, dans ve müzik gösterisi yaptı.

Etkinlikte sırasıyla; Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

