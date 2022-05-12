Ülkede sular durulur

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, demokratik teamüllerinde olmayan bir şeyi yapıp bir milletvekiline görev verilmesinin antidemokratik olup, bir meşruiyet sorunu yarattığını söyleyerek, “Bir hükümet kurdurma oyunu oynuyorlar, biz de bu oyunun parçası olmayacağımızı defalarca açıklamıştık. O nedenle biz Sayın Üstel ile bir hükümet kurma görüşmesi yapmayacağız” dedi.

Özersay, CTP-HP azınlık hükümeti veya sadece CTP’nin kuracağı azınlık hükümetine UBP’nin dışarıdan destek vermesinin ülkede bir süre suların durulmasına, şartların normalleşmesine yardımcı olacağını söyledi. Kudret Özersay, bu arada UBP’nin kendi kurultayını yaparak, geri dönüp tatışmasız bir başkanı olduğunu ifade edip, UBP-CTP hükümetinin UBP başbakanlığında kurulabileceğini belirtti.

“Demokratik ve meşru olmayan bir biçimde hükümet kurdurma yoluna gidilmesi durumunda HP’nin de başka adımları atmayı değerlendirdiğini” kaydeden Özersay, “Seçeneklerden bir tanesi de milletvekilliğinden istifa etmek ve Meclis’ten çekilmektir. Ancak bu yönde henüz bir karar alınmamıştır” şeklinde konuştu.

“Kabul edilebilir bir şey değil”

TAK’a konuşan HP Genel Başkanı Özersay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ünal Üstel ile hükümet kurma görüşmesi yapmayacaklarını belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın demokratik teamüllere aykırı bir biçimde görevlendirme yaptığını” savundu.

Özersay şöyle devam etti:

“HP milletvekilleri olarak istifa edip, sine-i millete dönme”yle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Özersay, “Seçeneklerden bir tanesi budur. Eğer bu şekilde demokratik ve meşru olmayan bir biçimde bir hükümet kurdurma yoluna giderlerse bu adımı ileriye götürdükleri takdirde Halkın Partisi de başka adımları atmayı değerlendiriyor. Seçeneklerden bir tanesi de milletvekilliğinden istifa etmek ve Meclis’ten çekilmektir. Ancak bu yönde henüz bir karar alınmamıştır. Seçeneklerden bir tanesidir ve değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“Kararı HP parti meclisi alacak”

Diğer seçenekler konusunda bir şey söylemeyeceğini ifade eden Kudret Özersay, parti meclisinin yetkili olduğunu ve bu konuda bir karar alınacaksa HP Parti Meclisi’nin bu kararı alacağını söyledi.

“Milletvekilliğinden istifa edip, Meclis’ten çekilmek topluma ne anlamda yarar sağlar veya sağlar mı?” sorusu üzerine HP Genel Başkanı Özersay, “Son 1-2 yıldır Anayasa ve yasaların yok sayıldığını, ara seçim ve belediye seçimlerinin yapılması gerekirken yapılmadığını” dile getirdi.

“Bu iş artık çığırından çıktı”

Özersay, “Hükümet kurma açısından demokratik olmayan ve teamüllere aykırı görevlendirmeler yapılıyorsa ve bir buçuk yıl içerisinde 5’inci hükümet kurma çalışmasını aynı UBP-DP-YDP’ye yaptırıyorlarsa bu iş artık çığırından çıkmış demektir” şeklinde konuştu.

HP’den hükümet önerisi

“HP olarak öngördükleri hükümet modeli nedir?” sorusu üzerine Kudret Özersay, kendilerine göre 2 tane seçenek olduğunu söyledi.

Bunlardan birincisinin CTP-UBP geniş tabanlı hükümeti olduğunu belirten Özersay, bunun olabilmesi için UBP’nin bugün içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle Başbakanlıktan feragat etmesi gerektiğini kaydetti.

“UBP ile CTP’nin birlikte kuracağı geniş tabanlı bir hükümet ihtimali bizce vardır” diyen Kudret Özersay, UBP’nin kendi parti başkanını Başbakan olarak denediğini ancak bir sonuç alamadığını ifade etti.

İkinci seçenekte, UBP’nin açık yüreklilikle çıkıp, parti içerisinde parti başkanıyla ilgili olarak bir sorun yaşadığını ve bu sorunu çözmesi gerektiğini kamuoyu ile paylaşması gerektiğini dile getiren Özersay, şöyle devam etti:

“‘UBP olarak muhalefette kalacağım ve kurultay sürecimi başlatacağım, kendi iç sorunlarımı çözeceğim önce… Ama muhalefette kaldığım dönem içerisinde ülke hükümetsiz kalmasın diye dışarıdan destek verip, bir azınlık hükümetinin kurulmasına yardımcı olacağım. Buyursun CTP azınlık hükümeti kursun ben UBP olarak güven oylamasında destek veririm ama azınlık hükümeti olacak bu, ben de bu arada kurultayımı yaparım kendi iç sorunlarımı çözerim’ demesi gerekir. Bu da bir çıkış yoludur.”

Böyle bir durumda CTP’nin ‘ben hükümet kurmam’ demesinin çok mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Özersay, UBP’nin dışarıdan azınlık hükümetine destek verdiğinde bir şey kaybetmiş olmayacağını, çünkü komitelerde çoğunluğun UBP’de olduğunu ve Genel Kurul’da UBP destek vermedikçe bir yasanın geçmesinin çok mümkün olmayacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 10:04