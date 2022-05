‘KKTC’yi yaşatacağız’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Rum Kesiminin Kıbrıs adasını bir Helen adası olarak görmeye devam ettiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının da her zaman bir ülküsü olması gerektiğini belirtti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Töre, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı 11 sendika başkanından oluşan heyeti kabul etti. Kabulde Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga ile bazı Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Kabulde konuşan Meclis Başkanı Töre, konuşmasında, Kıbrıs Türkünün vatanında hem Mehmetçik hem de Mücahitlerin can verdiğini ifade ederek bu topraklar üzerinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmanın boyunlarının borcu olduğuna işaret etti.

Kıbrıs sorununda Birleşik bir Kıbrıs olmasının mümkün olmadığına değinen Töre, geçmişte Rumlar ile birlikte bunun deneyiminin yaşandığını söyledi.

Töre, Kıbrıslı Rumların ortak devleti işgal ettiğini anımsatarak bugüne kadar yapılan birçok görüşmede Rumların olumsuz tavrının da çok net görüldüğünü kaydetti.

Rum Kesiminin Kıbrıs adasını bir Helen adası olarak görmeye devam ettiğini vurgulayan Töre, Kıbrıs Türk halkının da her zaman bir ülküsü olması gerektiğini belirtti.

Töre: “Milli ve manevi değerlerde hepimiz çok hassas olmalıyız. Kimseyi aldatmaya kalkmayalım, ancak kimse de bizi aldatmasın. Aldanırsak burası da bir Girit olabilir” dedi.

Kahveci: İlk ziyaretimiz KKTC’ye

Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci ise, Türkiye’de gerçekleştirdikleri 7.Olağan Genel Kurul sonrası ilk ziyaretlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptıklarını ifade ederek, Kamu-Sen ile ilgili bilgiler verdi.

Hemşire ve ebeleri kabul etti

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan görüşmede konuşan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Özgöçmen, 12 Mayıs’ın tüm dünyada Hemşireler Günü olarak kutlandığını kaydetti; hemşire örgütlerinin bu özel günde çeşitli faaliyetler yaptığını söyledi.

Ziyaret vesilesiyle vizyonlarını ve yaptıkları çalışmaları daha iyi anlatma olanağı bulacaklarını kaydeden Özgöçmen, sorun ve taleplerini de dile getirme arzusunda olduklarını ifade etti.

Zorlu Töre de konuşmasında, sağlık sistemi içerisinde hemşireler ve ebelerin görevinin çok önemli ve kutsal olduğunu dile getirdi; bu mesleği yapan herkesin büyük bir insan sevgisine sahip olduğunu söyledi.

Töre, ülkede görev yapan bütün hemşire ve ebelerin Dünya Hemşireler Günü’nü de kutladı.