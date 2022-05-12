Ortalık karıştı

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, derneklerinin yasal olarak temsil edildiği Toprak Ürünleri Zaire Fiyatları Danışma Heyeti’nin, “Arpa ve buğday” fiyatlarını kiloda 5.50 TL ve 6.00 TL olarak belirlediğini duyurdu.

Işık yaptığı açıklamada, Toprak Ürünleri Zaire Fiyatları Danışma Heyeti’nin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda toplandığını belirterek, toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Müsteşar Emirali Deveci’nin katıldığını, çiftçilerle de fiyatlarda mutabık kalındığını kaydetti.

Işık, derneklerinin bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda saat 10.00’da yapılacak Tüketici Konseyi toplantısına katılacağını kaydetti.

Çiftçiler Birliği anında tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, zahire fiyatlarının henüz tespit edilmediğini belirterek, kimsenin Çiftçiler Birliği adına açıklama yapma yetkisi olmadığını kaydetti.

Tarım Bakanlığı veya Toprak Ürünleri Kurumu’nun da arpa fiyat konusunda bir açıklamada bulunmadığını belirten Çiftçiler Birliği, Zahire Fiyatı Danışma Heyeti’nde yer alan Tüketiciler Derneği’nin kamuoyuna yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın Çiftçiler Birliği’nin itibarını zedeleyen açıklamalar yaptığı savunuldu.

