Halk iradesine başvurulmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yaşananları temizleyecek olanın halkın iradesi olduğunu belirtti.

Erhürman, ülkede kurulacak hükümetin, iktidar sıraları tarafından da meşru görülmeyeceğinin son derece açık olduğunu iddia ederek, “Meclis halk tarafından seçilmiştir ama bu hükümet halk tarafından seçilmemiştir. Kurulması planlanan hükümet meşru değildir. Meşru olmayan bir hükümete nasıl muhalefet edilirse öyle muhalefet edeceğiz” diye konuştu.

Ülkede yaşanılanların pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla açıklanamayacağını belirten Erhürman, ülkede, demokratik ve ekonomik fakirleşme yaşandığını vurguladı. Doğru hamlelerle yaşanılanların önemli bir kısmının engellenebileceğine dikkat çeken Erhürman, kimsenin, kendi sorumluluğundan arınmaya kalkmaması gerektiğini söyledi.

Karşılaştırılan ülkelerde yüzde 7 enflasyondan bahsedilirken, ülkedeki enflasyonun ise yüzde 90 olduğunu savunan Erhürman, “Gıda enflasyonu yüzde yüzün üzerindeyken, ‘Başbakan kim olacak’ diye konuşuyoruz” dedi. Kurulacak hükümetin, iktidar sıraları tarafından da meşru görülmeyeceğinin son derece açık olduğunu ileri süren Erhürman, “fasariya” olarak nitelediği yaşananları temizleyecek olanın halkın iradesi olduğuna işaret etti.

“Erken seçim” lafının ilk kez “birinci Faiz Sucuoğlu hükümetinin kurulmadan önce telaffuz edildiğini” söyleyen Erhürman, o günden beridir krizlerin yaşanmaya devam ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Türkiye Cumhuriyeti Sayın Faiz Sucuoğlu ile çalışmak istemiyor” dediğini savunan Erhürman, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun da “Sayın Tatar Sunat Bey’i görevden alamadı” sözlerini söylediğini belirtti.

Erhürman, bütün bunların topluma “bize müdahale edildi” mesajı verdiğini belirtti.

Bir milletvekilinin genel başkan atanmasının meşru görülemeyeceğini de vurgulayan Erhürman, “Toplumun genelinde bir kişiden de bu yaşananlar normaldir lafını duymuyorum. Kimilerinin bunu normalleştirme çalıştığını da görüyoruz” dedi.

Ortada “dev bir delik” oluştuğunu ifade eden Erhürman, bu boşluğun ancak halkın iradesiyle doldurulabileceğini belirtti.

“Taçoy kurultay için sahaya iniyor”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un “kurultay için sahaya iniyorum” dediğini ifade eden Erhürman, “Bu ülkede ekonomik kriz var seçim mi düşüneceğiz” diyenler olduğunu kaydetti ve “UBP kurultayı mı erken seçim mi daha tehlikelidir bu ülke için?” diye sordu.

Yaşananları asla normalleştirmeyeceklerini kaydeden Erhürman, bugüne kadarki muhalefetlerinden daha farklı bir muhalefet sergileyeceklerine vurgu yaptı. Erhürman, “Burada doğru iş yapmayan, demokratik olmayan değil, aynı zamanda meşru olmayan bir hükümet olacak karşımızda. Yol haritası ne olacak PM’de görüşeceğiz” diye konuştu.

Gençlik festivaline katıldı

Öte yandan Erhürman, Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi tarafından düzenlenen Mağusa Gençlik Festivali’ne katıldı.

Açıklamaya göre, Erhürman’a milletvekilleri ve Mağusa ilçe yöneticileri eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 10:04