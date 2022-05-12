Demokrasi darbe aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın katıldığı bir televizyon programında, demokrasinin ciddi anlamda darbe aldığını düşündüklerini belirterek, Ünal Üstel’in başkanlığında kurulacak hükümeti meşru görmediklerini ifade etti.

Erdoğan Sorakın, talep edilmesi durumunda Ünal Üstel’le görüşmeyeceklerini vurguladı.

Hükümetlerin bozulma nedeninin müdahale olduğunu ileri süren Sorakın, “Demokrasi yapılan müdahalelerle yerle bir oldu” dedi. Hükümetin CTP tarafından kurulup en kısa sürede halkın iradesine yeniden başvurulması gerekildiğini defalarca söylediklerini ifade eden Sorakın, bu yapının çalışmadığının altını çizdi.

“Baş sorumlu Tatar…”

23 Ocak’ta oluşan iradenin artık değiştiğine vurgu yapan Sorakın, olanların baş sorumlusunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu iddia etti.

Sorakın, “Biz partimizin iç işlerine ve yapılacak işlere karışılmasına müsaade etmeyiz. Demokrasi yaşam biçimi olmalıdır. Başkası karışmak istediğinde dur diyebilmelisiniz” diye konuştu.

Sorakın, halk olarak ülke demokrasisine sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. CTP’nin, ülkenin tüm kurumlarına değer verdiğini ifade eden Sorakın, ülkeyi barışa götürme, federasyonu kurma, demokrasinin, insan haklarının, özgürlüklerin tesis edilmesi hedefiyle çalışan bir parti olduklarını kaydetti.

“Bu aşamada meclisi terk etmek fayda getirmez”

Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadelenin önemine işaret eden Sorakın, “Dolayısıyla bu aşamada sine-i millet fayda sağlamaz” diye konuştu.

Meclisi terk etmenin fayda getireceğini düşünmediğini kaydeden Sorakın, hem Meclis içinde hem de Meclis dışında toplumsal muhalefet başlatarak mücadelenin daha ileriye taşınması gerektiğinin altını çizdi.

