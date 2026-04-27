Erhürman da katıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü katkıları ve KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) himayelerinde organize edilen İMO Fest Lefkoşa 2026’ya çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinlik, LTB-İMO Anı Parkı’nda düzenledi. Festival, gün boyu süren etkinliklerle başladı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çocuklar için hazırlanan alanlar dolup taşarken, aileler de etkinliklere yoğun katılım sağladı.

Kil atölyesi, bilim çadırı, balon oyun alanları, dönme dolap, çeşitli deneyler, masal anlatımı ve oyunlar yer alırken, bunun yanı sıra halk dansları gösterisi, bateri konseri, çocuklarla zumba dansı ve LBO Çocuk Korosu sahne aldı.

Etkinlik alanında ayrıca yiyecek ve içecek stantları kurulurken, yüz boyama ve kukla gösterileri de çocuklardan ilgi gördü.