Erhürman: Hükümet edenler alenen suç işliyor ve bunu dillendiriyor..

Erhürman, söz konusu zihniyetin ihalesiz akaryakıt alımından dolayı memleketi zarara uğrattığını vurguladı ve bunu da itiraf ettiklerini kaydetti.

Erhürman, “Bu olaylardan biri bile beş defa istifa sebebidir” ifadelerini kullandı.

“Belgeleri aldık, zarar miktarını kamuoyunu açıkladık”

Enerji konusuyla ilgili sözlerine başlayan Erhürman, “hükümetin” ilk olarak ihalesiz akaryakıt alma hevesiyle ortaya çıktığını vurguladı. Adına hükümet denilen yapının, “Bu ihaleler tamam değil, bu ihalelerin sonucunda zarara uğruyoruz, ihalesiz akaryakıt alacağız” diye söylediğini hatırlatan Erhürman, faturalara indirim bile yapacaklarını iddia ettiklerini ifade etti. CTP’nin birçok kez bu işlerin ihaleyle yapılması gerektiğini vurguladığını anımsatan Erhürman, “İhalesiz akaryakıtta kalite sorunu yaşayabiliriz, pahalıya alabiliriz dedik. Sözleşmede hüküm vardı. KIBTEK ihtiyacı olduğunu söylerse ve gerekli koşullar da oluşursa, sözleşmenin süresi bitmiş olmasına rağmen ilgili şirket 3 ay daha akaryakıt taşımayla yükümlüydü sözleşmeye göre. Ne yeni bir ihaleye çıktılar, ne de sözleşmedeki 3 aylık şansı kullandılar. İhalesiz akaryakıt getireceğiz dediler. Her zamanki gibi hiç kimseyi dinlemediler ve bu işi yaptılar. Zarara uğratacaksınız dedik. Belgeleri aldık zarar miktarını kamuoyunu açıkladık” ifadelerini kullandı.

“Kendi kendilerini ihbar ediyorlar”

İlgili şirketin zarara uğratıldığı iddiasıyla dava açtığını da hatırlatan Erhürman, mahkemenin, şirketin lehine karar verdiğine dikkat çekerek “340 bin dolar şirkete ödeyeceksiniz dedi mahkeme. 340 bin dolar zarara uğratıldı kurum. Mahkeme bu idareye ayrıca diyor ki; Bu zihniyet nasıl bir zihniyettir, hukuk tanımazlığı sistem haline getirdiniz” diye konuştu.

“Hükümetin” ihalesiz akaryakıt hevesiyle memleketi milyonlarca zarara uğrattığına işaret eden Erhürman, ihalesiz akaryakıt alımından dolayı söz konusu zihniyetin memleketi zarara uğrattığının itiraf edildiğini vurguladı.

Tufan Erhürman, “Gaflet içerisinde kendi kendilerini ihbar ediyorlar. İhalesiz akaryakıt sevdasıyla, sözleşmedeki 3 ayı kullanmayarak 3 buçuk milyon sadece fiyat farkı oluşturdular. Güneyden de çok pahalıya elektrik alınması zorunda kalındı. 9 milyon dolar da güneye ödendi” diye konuştu. Motorin parası olarak da milyonlarca dolar ödendiğine dikkat çeken Erhürman, tüm bunların, ihalesiz akaryakıt alınması için yapıldığını kaydetti.

“9 milyon Dolar Güney’e ödemek zorunda kalındı”

Erhan Arıklı’nın, “Benden önce adrese teslim ihale yapıldı” ifadelerini de hatırlatan Erhürman, Arıklı’nın bu ifadelerinin tam olarak suç duyurusu olduğuna dikkat çekti. Ortada mahkeme kararı olduğuna dikkat çeken Erhürman, bunun ötesi olmadığına işaret etti. Erhürman konuyla ilgili, “Bu yolsuzluk da değildir, doğrudan devleti zarara uğratmaktır. Milyonlarca dolar zarara uğrattıklarını itiraf ediyorlar” ifadelerini kullandı. Mahkemenin kararına girecek şekilde, 9 milyon dolar güneye ödemek zorunda kalındığının da itiraf edildiğini belirten Erhürman, “Okulların yıkıldığı memlekette 9 milyondan bahsediyoruz. Bu insanlar yönetmediği gibi yönetme gailesi de taşımıyorlar. Bunu yapan bir zihniyetin bu ülkeye yöneteceğim deme hakkı var mı?” diye sordu. Söz konusu işin siyasi bir bedelinin de olduğuna vurgu yapan Erhürman, adına hükümet diyen yapının her gün bir şey “patlattığına” dikkat çekti. Elektriğe yapılan yüzde 15 zammı da hatırlatan Erhürman, o faturalın içerisinde bu zararların da olduğunu ifade etti.

“Bu iş mahkeme safhasının çok ötesindedir”

Erhürman, söz konusu zihniyetin gün 24 saat, halkın gözünün içine baka baka ülkeyi zarara uğrattığının altını çizdi. Ünal Üstel ile Hasan Taçoy’un UBP kurultayıyla ilgili ifadelerini de yorumlayan Tufan Erhürman, şu şekilde devam etti: “Kurultay tarihimizi Türkiye’ye bildirdik diyorlar. Türkiye’nin de bilgisi dahilinde bu tarihte kurultay yapacağız diyorlar. Olur almadan hiçbir şey konuşamıyorlar. Ülkeyi yönettiğini iddia eden parti, kendi partisinin yönetimini kendisinin yapmadığını itiraf ediyor. Daha ne bekleyecek bu toplum? Bunu da mı mahkemeye götüreceğiz?” Haftalardır yabancılara mülk satışı konusunun konuşulduğuna işaret eden Erhürman, bunlar konuşulurken ne için yatırım yapacağı bilinmeyen bir yabancı şirkete Düzova’da 50 bönüm verildiğine dikkat çekti. KIBTEK’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığını yineleyen Erhürman, “Bu zararı ödeyecekler. Bu iş mahkeme safhasının çok ötesindedir. Geri kalmış ülkelerde bile bu olaylardan bir tanesi, 5 defa istifa sebebidir” dedi.

“Bir an önce milletin yakasından düşsünler”

“Hükümetin” Rum elektrik idaresini 9 milyon dolar sübvanse ettiğine işaret eden Erhürman, “Muhtemelen Rumlar elektrik faturalarında bu parayla denge sağlamıştır” dedi.

Söz konusu zihniyetin devlet diyerek devletin altını oymaya devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Kurultayla ilgili söylediklerinde de devleti yok sayıyorsun. Türkiye ile ilişkilerde övünenler, ilişkileri bu noktaya getirdi” dedi. Bu halkın tek kurtuluşunun bir an önce bu zihniyetten kurtulmak olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçimi umurumda değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2025’in Ekim ayındadır ve bir buçuk sene daha var. 2023’ü daha bitirmedik. Bir buçuk sene daha bu zihniyet bu ülkeyi yönetsin, 2025’te kim neyi yönetecek, ne bulacak?” diye sordu. “Bu memlekette sokaktaki insanların haline bakın. Nasıl geçinmeye çalıştığına bakın. Ev alma hayali kurabiliyor mu? Kiralamayı düşünebiliyor mu? Araba alabileceğini düşünebiliyor mu?” ifadelerini kullanan Erhürman, söz konusu zihniyetin bir an önce milletin yakasından düşmesi gerektiğini belirtti.