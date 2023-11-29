Uçuşlar normale döndü

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Sofi, havaalanında elektrik kesintisi olması ve jeneratör sistemleri tam olarak yüklenemediğinden kısa süreliğine hava trafiğini durdurduklarını kaydetti.

Sofi, 14.10 itibarıyla uçuşların normale döndüğünü kaydederek, kaç uçuş ve yolcunun bu durumdan etkilendiğiyle ilgili bilgiyi ilerleyen saatlerde paylaşabileceğini söyledi.