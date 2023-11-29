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Uçuşlar normale döndü

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, elektrik kesintisi dolayısıyla bir süreliğine Ercan Havalimanı'nda durdurulan hava trafiğinin saat 14.10 itibarıyla normale döndüğünü açıkladı

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Uçuşlar normale döndü
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Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) kısa bir açıklama yapan Sofi, havaalanında elektrik kesintisi olması ve jeneratör sistemleri tam olarak yüklenemediğinden kısa süreliğine hava trafiğini durdurduklarını kaydetti.

Sofi, 14.10 itibarıyla uçuşların normale döndüğünü kaydederek, kaç uçuş ve yolcunun bu durumdan etkilendiğiyle ilgili bilgiyi ilerleyen saatlerde paylaşabileceğini söyledi.

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YORUMLAR
Osman Karmen
Osman Karmen - 2 dakika Önce

Hade ben yerliyim . Ama siz dùshùnebilirmisiniz buraya gelen yabanci turistler bu gibi aksakliĝi kabul ederlermi ve ne kadar kòtù bir reklam olur . Bence kabullenmezler ayiptir yaziktir

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