Son dakika.. Ercan'da yolcular uçaktan indirildi, yolcular öfkeli

Ercan Havalimanı’nda yaşanan elektrik sorunu nedeniyle uçuşlar yapılamıyor. Yolcular uçaklardan indirildiği öğrenildi. Uçaktan indirilen yolcularsa yetkililere öfkelendi.

Ercan Havalimanı'nda yaşanan elektrik sorunu nedeniyle hava trafik kontrolör sistemleri devre dışı kaldı

Elektriklerin kesilmesi ve jeneratörlerin devreye girmemesi nedeniyle Ercan Havalimanı’nda uçuşlar yarım saat aksadı. İki geliş bir gidiş uçuşunun iptal edildiği Ercan’da Antalya’dan gelen uçak geri çevrildi.

Konuyla ilgili Diyalog’a açıklama yapan Hava Trafik Kontrolleri Başkanı Cem Kapısız, havaalanında yarım saatlik bir kesintinin söz konusu olduğunu söyleyerek, “Elektrikler kesildiği için sistemler durdu bu nedenden dolayı yarım saat içerisindeki uçuşlar olan 2 geliş bir kalkış uçuşunu gerçekleştiremedik. Gelişlerden biri Antalya uçağıydı” dedi.

Öte yandan ivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi de kamuoyuna yaptığı açıklamada, elektriklerin kesildiğini ve jeneratörlerin devreye girmediğini bu nedenden dolayı aksamaların yaşandığını kaydetti.

