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Marketlerden aldığınız ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka bakın....

Son kullanma tarihinin geçtiği belirlenen toplam 417 ürüne el konuldu

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Marketlerden aldığınız ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka bakın....
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 Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi’nin kent genelinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri ve marketlere yönelik denetimleri devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Birimi’nin denetimleri kapsamında 2 markete yapılan kontrolde son kullanma tarihinin geçtiği belirlenen toplam 417 ürüne el konularak söz konusu gıda ürünleri müsadere edildi.

El konulan ürünlerin çeşitli türlerde paketli gıdalar ile donmuş ve işlenmiş gıdalar olduğu bildirildi.

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YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 53 saniye Önce

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