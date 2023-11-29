Ercan'da flaş gelişme: Başbakan ve Bakan'ın içinde olduğu uçak havalanamadı

Ercan Havalimanı'nda yaşanan elektrik sorunu nedeniyle hava trafik kontrolör mekanizması arızalandı.

Elde edilen bilgilere göre uçakların kalkış ve inişleri durmuş durumda. Bu kapsamda Başbakan Ünal Üstel'in ve Bayındırlık ve ulaştırma Balanı Arıklı'nın uçağı da bir süre "mağdur" oldu. Öte yandan Ankara, Adana ve Antalya'dan gelecek uçaklar geri çevrildi.Hava trafik kontrolörleri, sistemi "cep telefonlarındaki internet aracılığıyla" takip edilebiliyor.