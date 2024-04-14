Esnaf mutlu

Ömer KADİROĞLU

Kara sınır kapılarından Kuzey Kıbrıs’a 2024 yılı Ocak-Şubat ayları arasında bir milyon 100 bin giriş yapılırken, yaşanan yoğunluk en çok esnafa yarıyor. Lefkoşa’da yaya geçişlerinin yapıldığı Lokmacı ile araçlı giriş-çıkışların yapıldığı Metehan sınır kapılarında genellikle hafta sonları uzun kuyruklar oluşuyor. Metehan ve Lokmacı’dan kuzeye geçenler esnafın yüzünü güldürürken, dün Arasta’da mahşeri kalabalık oluştu. Arasta çarşısını canlandıran Rum ve turistler alışveriş yaptı, bölgedeki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Metehan’dan gelenler de Lefkoşa’nın birçok noktasındaki kafe, restoran ve mağazalara akın etti. Arasta esnafı, sınır kapılarında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması için yetkililere çağrı yaptı. Lokmacı Kapısı’nda daha fazla personel görevlendirilmesini isteyen esnaf, “Yaz ayları geldi. Daha fazla turist gelecek. Ama biz bu insanlara kapılarda işkence yaparsak ülkemize gelmelerini nasıl sağlayacağız. Kapıda bir saat bekleyen bir insan bir daha geleceğinde iki kez düşünür. Biz Lefkoşa’da başka sınır kapılarının açılmasını talep ederken, mevcut kapıya dahi yeterli personel koyamıyoruz” dedi. Esnaf, güneyden gelen turistlerin Arasta’yı ayakta tuttuğunu ifade ederek, “Her gelen turist önce bize sonra ülke ekonomisine katkı koyar. Turist sayısını artırmaya yönelik adımlar atmamız gerekirken, geleni de kaçırmaya çalışıyoruz. Yetkililer Lokmacı’da yaşanan sıkışıklığın kaynağını bulup çözmeli. Daha fazla personel koymalı, insanlar rahat geçiş yapabilmeli” şeklinde konuştu.

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