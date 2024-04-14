Altın, Orta Doğu’da artan gerilimin yatırımcıları ‘güvenli liman’ arayışına sevk etmesiyle ons başına yüzde 1.2 artışla 2.400 dolarla yeni bir rekor bir zirveye kırdı.

Yaşanan gerilim ham petrolün de yüzde birden fazla pahalanmasına neden oldu.

Gümüş de Şubat 2021’den bu yana en yüksek seviyede işlem gördü.

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) haziranda faiz indirimi sinyali vermesinin ardından önceki gün yükselirken dolar da euro karşısında değer kazandı.

Ortadoğu'da yaşanan gerilim altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs da altın tahminini yukarı yönlü güncelledi. Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor seviyelere yükseldi.

Ons altın spot piyasada 2 bin 400 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, altındaki yükselişte jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle birlikte artan güvenli liman talebinin etkili olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara yükseltti. Goldman'ın analizinde Fed'in para politikası adımları, ABD seçimleri ve küresel ekonomideki gelişmelere çekilirken, altında yükseliş eğiliminin devam edeceği belirtildi.

AFP’ye konuşan ActivTrades analisti Pierre Veyret, “Lagarde, ECB’nin ABD’deki son enflasyon raporuna rağmen faiz indirimi planına bağlı kalacağını söyleyerek herkese güvence verdi” yorumunda bulundu.

Bloomberg yazarı Mohamed A. El-Erian ise, altın fiyatlarındaki yükselişle ilgili, “daha fazla yatırımcının ABD enflasyon endişeleri nedeniyle jeopolitik riske karşı devlet tahvillerinden daha iyi bir korunma yöntemi” olarak gördüğünü kaydetti.