Havada panik yaşandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde bir kişi hayatını kaybederken yaralanan 10 kişinin ise tedavisi devam ediyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, 23 saat süren operasyonla kabinlerde mahsur kalan 168 kişinin tamamı kurtarıldığını açıkladı. Memiş kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk değerlendirmeleri de paylaştı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 13 kişi için gözaltına alındığını duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını söyledi.

Kabin teleferik direğine çarptı

Antalya Konyaaltı'nda faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisi'ndeki direklerden biri, henüz belirlenemeyen bir nedenle önceki akşam saat 17.28'de devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere göre olayda bir kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Kazanın ardından teleferik sistemi durdu, çok sayıda kişi havadaki kabinlerde mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatılırken çevre illerden de kurtarma çalışmaları için destek ekipleri gitti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden 543 personel, 7 helikopter, bir askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ve drone görevlendirildiğini açıkladı.

Dün saat 16.00 itibariyle kabinler mahsur kalan 168 kişi kurtarıldı.

13 kişi için gözaltı kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Tunç, ilgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bilirkişi heyetinin ön raporu

Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendiriyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2024, 01:47