Bakış açınızı gözden geçirin

Berlin’de yoğun temaslarda bulunan Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Avrupa Birliği (AB)’nin Kıbrıs Sorununa bakışını gözden geçirmesini istedi ve Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya olduğu sorunları anlattı. 10-11 Nisan tarihlerinde Almanya'yı ziyaret eden Avrupa Parlementeri Niyazi Kızılyürek ve çalışma arkadaşları bir dizi temaslarda bulundu. Hristiyan Demokratlar (CDU), Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller (Die Grüne) ve Hür Demokratların (FDP) yetkilileri ile Almanya Parlamentosunda bir araya gelen Kızılyürek, Alman Dışişleri bakanlığında da temaslar yaptı, diplomatlarla görüş alışverişinde bulundu. SPD’nin Dış İlişkiler Sözcüsü Nils Schmid, CDU’nun dış ilişkiler ve Avrupa komitesi üyesi Jürgen Hardt, Yeşillerden Max Luks, Almanya-Kıbrıs parlamento grubu başkan Derya Türk, Nachbaur ve FDP’den Avrupa sözcüsü Thomas Hacker ile görüşen Kızılyürek, temaslarını Bilim ve Politika Vakfı’nda (Stiftung Wissenschaft und Politik) verdiği bir konferansla tamamladı. Kızılyürek, Alman siyasetçi ve diplomatlarla yaptığı görüşmelerde, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Sorununa bakışını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı ve Kıbrıs’ta iki toplumun Avrupa Birliği’nin enstrümanlarıyla kurumsal işbirliğine yönelmesinin önemine işaret etti. Kızılyürek, Federal Kıbrıs’a giden yolda iki toplumun eğitimden kültüre, ekonomiden enerjiye kadar pek çok alanda işbirliği yapabileceğini söyledi. AB’nin, kuruluş aşamasında izlediği uzlaşma ve yakınlaşma politikalarına benzer politikaların Kıbrıs’ta da uygulanabileceğini belirten Kızılyürek, bu fikirlerin hayata geçirilmesi için Almanya’nın desteğini istedi.

