Savaş gemileri Ortadoğu’da

İran’ın yapacağı misilleme beklenirken İsrail’in alarma geçtiği, onlarca uçağın havalandığı öğrenildi.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına düzenlediği saldırının ardından Tahran’ın misillemesini 'alarm' halinde bekleniyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde planlanan okul gezileri ve gençlik faaliyetlerinin iptal edildiği açıklandı.

Ordunun açıklamasında İran tehdidine karşı hazırlık kapsamında tüm güçlerin teyakkuzda olduğu ve onlarca uçağın havalandığı açıklandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada ülkedeki toplantıların da belirli kişi sayısı ile sınırlandıracağını belirtti.

İsrail’de Gazze ve Lübnan sınırlarına yakın bölgelerde toplanma kısıtlamaları halihazırda mevcut.

Yeni kısıtlamaların pazartesi günü 23.00’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

ABD tetikte

İsrail ile İran arasında gerilimin tırmanması ABD'yi de harekete geçirdi. Washington Orta Doğu'ya takviye güç gönderdi.

ABD'nin, İsrail ile İran arasında gerilimin tırmanmasının ardından Orta Doğu'ya savaş gemilerinden oluşan takviye güç gönderdiği bildirildi.

Uluslararası basın organlarında, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberde, ABD'nin bölgedeki kuvvetlerinin korunma gücünü artırmak ve bölgesel caydırıcılığı desteklemek amacıyla Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği belirtildi.

Öte yandan, ABD'li iki yetkili Politico haber sitesine yaptıkları açıklamada, İran'ın Washington'dan tepki almayacak ve bölgesel çatışmayı tetiklemekten kaçınacak ciddi bir misillemeye göre strateji oluşturduğunu bildirdi.

Biden hafta sonu tatilini yarıda kesti

İsrail'in İran konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından İran'dan misilleme açıklamaları gelmiş ve Ortadoğu'da tansiyon yükselmişti. Hafta sonu tatili için Washington'dan ayrılan ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle Ortadoğu'daki gelişmeleri görüşmek için seyahatini kısa kesip Washington'a döneceği bilgisi verildi. İsrail Ordusu da güvenlik gerekçesiyle İsrail'de eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İsrail-İran gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.