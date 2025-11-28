banner564

Eşsiz bir koleksiyon

Sof kumaşından hazırlanan 35 kıyafetin yer aldığı defile düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, sof kumaşından hazırlanan 35 kıyafetin yer aldığı defile düzenlendi. Defilenin son kıyafetini eski Türkiye ve dünya güzeli Azra Akın sundu. Emine Erdoğan, sof kumaşın Ankara'nın kültürel hafızasını taşıdığını vurgulayarak, projede emeği geçenleri ve "sof dokuma usta öğretici" unvanı kazanan kadınları tebrik etti.
Erdoğan, koleksiyonun gelenekselin ruhunu ve özünü koruyarak modern tasarımlarla yorumlandığını belirterek, “Eşsiz bir koleksiyon. İnanıyorum ki Sof kumaşı için atılan bu adım, medeniyetimizin kültür mirasını evrensel kültür ile tanıştıracak yeni projelere ilham olacaktır" dedi.

