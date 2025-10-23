Etkili tanıtım

Kuzey Kıbrıs, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında 7. Antalya Turizm Fuarı’nda (ATF) yer aldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada ülkenin turizmdeki potansiyelini, yeni projelerini ve iş birliklerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin fuarda partner ülke olarak yer aldığı belirtilerek, “güçlü tanıtım” ve “güçlü anlatım” vurgusunun öne çıktığı kaydedildi.

Ataoğlu, konuşmasında fuarın KKTC için büyük bir tanıtım fırsatı olduğu belirtti.

“Akdeniz’in kalbinde yer alan Kuzey Kıbrıs; coğrafi konumu, bakir doğası, tarihi mirası ve zengin gastronomisiyle eşsiz bir turizm destinasyonudur.” diyen Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı’nın bu değerleri daha geniş kitlelere anlatmak için önemli bir platform olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, ATF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral ve ekibine teşekkür ederek, fuarın her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğü ve bölge turizmine büyük katkı sağladığı vurguladı.

Ada Kıbrıs markasıyla yeni bir dönem başladı

Geçen yıl hayata geçirilen “Ada Kıbrıs” markasıyla birlikte özellikle Anadolu’da yaşayan vatandaşlara Kıbrıs kültürünün, insanının ve doğasının tanıtılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığı belirten Ataoğlu, “Yıllardır Kuzey Kıbrıs’ı yanlış tanıdık. Oysa bu topraklarda 300 yıllık Osmanlı mirası, sayısız hikâye ve kültürel zenginlik var. ‘Ada Kıbrıs’ projesiyle ülkemizi doğru anlatmak için yola çıktık.” ifadelerini kullandı.

Yeni hedef: Uygun fiyatlı kültürel turlar

Türk Hava Yolları başta olmak üzere çeşitli havayolu şirketleriyle yürütülen yeni iş birlikleri sayesinde Kuzey Kıbrıs’a yönelik uygun fiyatlı kültürel turlar düzenlemeye hazırlandıklarını da duyuran Ataoğlu, “Amacımız, Kuzey Kıbrıs’ı daha fazla kişinin deneyimlemesini sağlamak. Tüm turizm paydaşlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs turizminin tanınmama ve Avrupa’dan doğrudan uçuş yapılamaması gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Ataoğlu, Türkiye pazarının stratejik önemine dikkati çekti.

Ataoğlu, “Türkiye, bizim en büyük ve en güçlü pazarımızdır. Bu pazardaki bilinirliğin artması Kuzey Kıbrıs için hayati önem taşımaktadır. Dostlarımızın desteğiyle tüm engelleri aşacağımıza ve turizmde daha parlak bir geleceğe ulaşacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025, 09:39