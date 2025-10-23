Talepleri de dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Güzelyurt'ta bakanlığa bağlı kurumlarda incelemelerde bulundu, personel ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hasipoğlu, ziyaret ettiği birimlerdeki eksiklikleri hakkında bilgi aldı, talepleri dinledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Hasipoğlu, Güzelyurt Sosyal Sigortalar, Sosyal Hizmetler, İhtiyat Sandığı, Çalışma Dairesi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti. Hasipoğlu, personelle görüşerek, mevcut sorun ve ihtiyaçları dinledi. Hasipoğlu’na ziyaretinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Berna Bayur ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasipoğlu, Güzelyurt temasları kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Kalkanlı Yaşam Evi’ni de ziyaret etti. Hasipoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi Sorumlusu Mert Metinkal ile birlikte tesisi gezdi.

Hasipoğlu, ilgili ziyarette hem kurumun eksiklikleri hakkında bilgi aldı, hem de sohbet ettiği yaşam evinde kalan yaşlıların taleplerini dinledi.

Hasipoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, yerinde tespit ve diyalogun önemine vurgu yaparak, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, kurumlarımızın işleyişini geliştirmek için sahada olmaya devam edeceğiz.” dedi.

