“Film koptu”

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, mecliste yaşanılan süreç sonrasında paylaşım yaptı, “film koptu” dedi

“Film koptu”
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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te hükümet ortakları arasında yaşanılan sorun sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.. İşte Şahali’nin o paylaşımı :
Bir süredir biz onlara "HÜKÜMETMİŞ"
gibi davranıyorduk, onlar da "BAKANMIŞ"
gibi cevap veriyorlardı.
Bugün o da bitti, film koptu!

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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