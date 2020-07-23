CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te hükümet ortakları arasında yaşanılan sorun sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.. İşte Şahali’nin o paylaşımı :
Bir süredir biz onlara "HÜKÜMETMİŞ"
gibi davranıyorduk, onlar da "BAKANMIŞ"
gibi cevap veriyorlardı.
Bugün o da bitti, film koptu!
CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te hükümet ortakları arasında yaşanılan sorun sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.. İşte Şahali’nin o paylaşımı :
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