CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te hükümet ortakları arasında yaşanılan sorun sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.. İşte Şahali’nin o paylaşımı :

Bir süredir biz onlara "HÜKÜMETMİŞ"

gibi davranıyorduk, onlar da "BAKANMIŞ"

gibi cevap veriyorlardı.

Bugün o da bitti, film koptu!