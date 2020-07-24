İtalyan Valentino, sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttı

Corona virüs sonrası online defilelere bir yenisi daha eklendi. İtalyan moda devi Valentino'nun online olarak yayınlanan sonbahar-kış koleksiyonunu tanıttığı gösterisi hem sıra dışı hem de göz kamaştırıcıydı.

Defilede virüs tebirleri nedeniyle seyirci yoktu. Mekan olarak Roma'nın en ünlü film stüdyoları kullanıldı. Mankenler sıradan bir defilede olduğu gibi podyumda yürümedi. Bunun yerine salıncaklara bindi. İnternette canlı yayınlanan moda şovunda ses ve ışık gösterilerinde faydalanıldı. Beyaz uzun kıyafetlerin üzerine ışıklarla desenler oluşturuldu.

Tasarımcı Pierpaolo Piccioli yaptığı açıklamada küresel slagının moda sektörünü de etkilediğine dikkat çekti. Bu gösterileriyle, insanlara umut aşılamayı amaçladıklarını vurguladı.

