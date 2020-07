Büyük başarı

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper ligi 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7’de mağlubiyet alarak 59 puanla ikinci sırada bitiren Merit Alsancak Yeşilova’da yüzler gülüyor. Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, Diyalog Spor Servisine verdiği demeçte, adım adım hedefe ilerlediklerini geride kalan sezon adına tek üzüntülerinin ise kupaya erken veda etmeleri olduğunu söyledi. BTM’den yola çıkarak bu noktaya geldiklerini ifade eden Merit Alsancak Kulübü Başkanı Redif Nurel, İlk yılı 5’inci, geçen yılı 4’üncü bu sezonu ise 2’nci bitirerek iyi ve güzel günlere Merit Alsancak Yeşilova olarak emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Ligi hep ciddiye aldık

BTM dahil olmak üzere geldikleri bu döneme kadar her dönemi ve süreci hep ciddiye aldıklarını ifade eden Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, BTM’den bugüne kadar süreç içerisinde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerini iletti. Kendi dönemi içerisinde ekibi ile birlikte üzerine düşen her şeyi yaptıklarına inandığını belirten Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, her dönemi ciddiye alarak ve en önemlisi ciddi çalışarak bugünlere geldiklerini ifade etti. Bu dönemde olduğu gibi geçmiş dönemlerde de çok kaliteli ve disiplinli oyuncu grubu ile başarılı sezonlar geçirdiklerini ifade eden Nurel, bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür etti. Süper Lig’den düşer dedikleri takımın, ilk sezonu 5’inci, 2’nci sezonu 4’üncü bu sezonu ise 2’nci bitirdiğini hatırlatan Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, bu sezona adına tek üzüntülerinin kupadan erken elenme olduğunu söyledi. Teknik heyet değişikliğine gidildiği dönem takımın 13’üncü sırada olduğunu hatırlatan Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, o dönemden başlayarak takımın ligi ilk üç içinde bitireceği yönünde ısrar ettiğini bu hedefinden ise ne teknik heyetin ne de oyuncu grubunun şaşmadığını söyledi.

Kurumsal yapı hedefimiz var

Merit Alsancak Yeşilova olarak kuracakları kurumsal yapı ile birlikte daha kalıcı bir yapıya ulaşmak istediklerini belirten Redif Nurel, bu yıl gelen ikincilik sonrası önümüzdeki sezona daha iyi ve iddialı girmek istediklerini söyledi. Bu sezon erken veda ettikleri kupada önümüzdeki sezon final oynamak istediklerini belirten Merit Alsancak Yeşilova Başkanı Redif Nurel, ligde ise yine üst tarafı zorlamak istediklerini belirtti. Bu yılki başarının kendileri adına çok büyük olduğunun altını çizen Redif Nurel, tüm oyuncuları ile birlikte teknik heyeti bir kez daha kutladığını vurguladı.

Israrcı olduk

Ligi bu sezon adına ilk üç içinde bitirme adına çok ısrarcı olduğunu belirten Redif Nurel, bunu da camia olarak yaşamanın kendileri adına mutluluk verici olduğunu söyledi. Takımın önümüzdeki sezon adına planlamasının kısa süre içinde yapılacağını belirten Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, teknik heyet den gelecek olan rapor doğrultusunda ise transfere yöneleceklerini ifade etti. Süper Lig’de play-out sürecinin başlayacağını bu nedenle transfere yönelmenin doğru olmadığını ifade eden Nurel, ligin tamamen noktalanması ile birlikte transfere hız vereceklerini söyledi. Yabancı oyuncu konusunda çıkacak olan karar doğrultusunda hareket edeceklerini de ifade eden Redif Nurel, mevcut kadronun korunacağını üzerine yapılacak nokta transferler sonrasında ise yola çıkacaklarını sözlerine ekledi.